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台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

▲納智捷n7作最後出清！最高降幅達到25萬。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷n7作最後出清！最高降幅達到25萬。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

鴻華先進全新國產電動跨界休旅Cavira於今（17）日正式發表上市，作為前身的納智捷n7也進入最後世代交替開始出清，納智捷官網針對多款n7車型祭出大幅優惠，其中長里程LR車型最高降價達25萬元！

▲納智捷n7作最後出清！最高降幅達到25萬。（圖／翻攝自納智捷）

▲n7作最後促銷，降幅16萬以上。5人、7人座都有。

官網最新顯示，n7 LR 5人亮點版優惠價為119.9萬元，相較原先144.9萬元售價，現折25萬元；n7LR 7人亮點版則從149.9萬元下修至133.9萬元，同樣享有16萬元降幅。至於入門的n7 5人純粹版，則提供3萬元購車金以及車載充電地圖等購車優惠，而過去的99.9萬早已完售、不再提供。

LR長里程版本成為折扣力道最大的主角，25萬元降幅已達一般油車休旅級距，對於想要入手電動車嘗鮮的消費者，n7的甩賣最後出清肯定加大不少購車誘因。

納智捷n7曾創下國產電動車銷售紀錄，一度成為台灣電動車市場最受矚目的新星，不過隨著市場競爭逐漸激烈，加上後續被鴻華先進收購，品牌也在6月17日推出後繼車款Cavira接棒搶市。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira正式發表上市，售價123.9萬起。

Cavira與n7同樣出自鴻海MIH開放平台架構，但瞄準的客群與市場定位有所區隔，Cavira全車系標配長續航大電池，售價來到123.9萬起，以較大的車格與空間優勢，持續鎖定中大型家庭買家。

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