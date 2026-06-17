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台灣普利司通「4款新輪胎」發表上市！RAV4、CR-V都能用　性能車也沒少

▲普利司通（圖／記者徐煜展攝）▲台灣普利司通一口氣齊發4款新輪胎！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣普利司通（Bridgestone）於6月17日舉辦新品發表會，以The Next Generation為主題，正式導入ALENZA LX200、POTENZA RE71-RZ、POTENZA SPORT EVO以及ECOPIA EP300等4款全新輪胎產品，橫跨豪華休旅、性能跑車、運動駕馭與省油節能耐用市場，族群包含一般國產、進口休旅等，甚至高性能車都有服務。

▲普利司通（圖／記者徐煜展攝）

▲ALENZA LX200為豪華休旅車係打造，帶來安靜的行路質感。

專為高級休旅車打造的ALENZA LX200，作為ALENZA家族最新成員，LX200以提升乘坐舒適性與車室靜肅性為開發重點，透過胎面花紋設計優化與橡膠配方升級，有效降低路面噪音與震動傳遞，讓長途行駛更顯從容。

鎖定豪華SUV市場的ALENZA LX200，是普利司通今年2月才於日本發表的新產品，此次也迅速導入台灣市場。新胎導入LX-Tech Comfort與LX Aqua Tech兩大技術，透過胎型結構優化與膠料升級，能有效吸收路面震動與噪音，降低22%的路面衝擊感，同時提升16%的靜肅性表現。

除了舒適性之外，ALENZA LX200也特別針對SUV高車重、高扭力特性進行優化，濕地煞車性能較前代提升15%，進一步強化雨天行車安全。外觀方面更採用LUXBLACK胎邊工藝，透過特殊光線吸收技術打造更深邃的黑色胎壁質感，提升豪華SUV整體視覺氛圍。

▲普利司通（圖／記者徐煜展攝）

▲普利司通（圖／記者徐煜展攝）

▲賽道競技神胎RE71-RS接班人登場，RE71-RZ鎖定性能族群。

大鵬灣、台中麗寶賽道常客RE71-RS後繼接班人來了，全新POTENZA RE71-RZ可說是本次發表焦點之一，作為RE系列高性能街胎新作，RE71-RZ承襲品牌多年賽車技術經驗，進一步強化乾地抓地力與轉向反應速度。

新胎透過提升外側胎塊剛性與重新設計縱向排水溝槽，兼顧乾地抓地力與濕地操控表現，提供更強大的過彎支撐能力。根據普利司通於日本筑波賽道測試結果，RE-71RZ相較前代產品，在乾地與濕地單圈成績分別快上0.74秒與0.75秒，且長時間激烈操駕下性能衰退幅度更低，展現更穩定的競技實力。

▲普利司通（圖／記者徐煜展攝）

▲普利司通（圖／記者徐煜展攝）

▲不喜歡RE71-RZ純性能戰鬥取向，亦有POTENZA SPORT EVO能選。

除了偏向賽道取向的RE71-RZ之外，普利司通也同步推出POTENZA SPORT EVO，鎖定高性能房車、性能休旅以及歐系豪華品牌車主，POTENZA SPORT EVO強調高速穩定性、濕地抓地力與精準轉向表現，在日常道路與高速巡航環境中取得良好平衡。透過新世代胎體結構與胎面技術升級，不僅能提升操控信心，也兼顧舒適性與耐用度，滿足現代性能車對輪胎的多元需求。

POTENZA SPORT EVO重新設計胎紋排水系統，進一步提升濕地抓地力與操控信心，普利司通表示，新胎磨耗壽命較前代提升15%，換算可增加約6,000公里使用里程，相當於繞行台灣本島約6圈。即便面對電動車高車重、高扭力輸出特性，仍能兼顧續航效率與運動化駕馭感受。

▲普利司通（圖／記者徐煜展攝）

▲ECOPIA EP300主打經濟省油節能。

品牌也沒錯過廣大的國產一般乘用車市場，針對日常代步與家庭用車市場，普利司通此次也帶來全新ECOPIA EP300，作為品牌節能胎系列新成員，EP300以低滾動阻力、優異耐磨性與經濟性為主要訴求，透過新配方橡膠技術與胎面設計優化，能有效降低行駛能量損耗，進一步提升燃油效率與續航表現，同時延長輪胎使用壽命，降低車主長期養車成本。

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