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123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進Cavira成為納智捷n7接班人！雙車型上市。（圖／翻攝自鴻華先進、徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

鴻華先進第2款國產電動車Cavira於6月17日開賣，隨著新車正式上市，也間接告別納智捷n7 99.9萬的時代，未來Cavira、Bria將成為鴻華先進銷售主力雙王牌，Cavira全車系標配長續航大電池，售價123.9萬起！

品牌表示自5月20日啟動預接單以來，迅速引發全台消費者與科技迷的強烈關注，接單數超過1,000張，不僅展現台灣消費者對FOXTRON品牌的信賴，更代表市場對鴻華先進自主研發技術與CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）商務模式的實力給予高度肯定，即日起至7/31購買Cavira，即提供10,000配件補助金，讓消費者自由選擇需要的配件。

▲鴻華先進成為納智捷n7接班人！雙車型上市。（圖／翻攝自鴻華先進、徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira相較n7，取消入門版小電池，也並未提供7人座。

Cavira提供單馬達後驅、雙馬達四驅兩種配置，售價123.9萬、138.9萬，不論單馬達、雙馬達，全車系都是配置長續航的大電池版，最大續航力達578公里，新車主享半年早鳥優惠免費充電。

Cavira維持過去納智捷n7尺碼格局，讓消費者在「熟悉架構」下升級新世代設計與科技配備。同時，原廠也針對動力編成進行更完整補齊，除了既有單馬達後驅設定之外，更首度導入雙馬達四驅版本，補足過去n7未完全涵蓋的性能與操控需求，讓產品線更具豐富。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲車內布局大幅針對科技、細節飾板優化，擁有不輸進口車水準質感。

車內比n7來得更有科技感、配備也更豐富，且也針對飾板升級改良，強化視覺質感與觸感。Cavira更在數位化與實用性之間找到不錯平衡，駕駛前方配置12.3吋全數位儀表，中控則搭載15.6吋大型觸控螢幕，儀表能整合導航等其他資訊，降低駕駛視線移動頻率，把視線專注在前方上。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲後座空間舒適寬敞，且車外、車內都有V2L外部供電設計，實現更便利的車宿露營。

空間更是一大強項，Cavira於4.7米車長實現2,920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，具備同級唯一的雙V2L設計，則提供「便利如家的家電電源供應」，讓座艙真正成為行動中的第二個家。

此外，搭載領先同級的車聯網及OTA（Over-The-Air）更新系統，透過雲端診斷為車輛進行遠端安全守護，並持續推送軟體升級，讓車輛「越開越新」成為值得車主恆久信賴的移動夥伴。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲最大續航力578公里，10～80%充電約在30分鐘內完成。

Cavira全車系統一搭載82.7kWh容量的LFP磷酸鐵鋰電池組，並採用Bosch供應的永磁同步馬達，入門Emerge長里程版採後驅單馬達設定，最大輸出來到249匹馬力、35.7公斤米扭力，相較於過去n7的230匹馬力與34.7公斤米扭力皆有所提升，0～100km/h加速成績為6.9秒，單馬達車型擁有578公里續航。

4WD雙馬達車型最大馬力高達468匹，0-100 km/h加速僅需3.8秒，續航來到538公里。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

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