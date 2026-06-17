「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款！海外售價僅新台幣40萬

▲HONDA改款新Elevate上路測試！將在近期發表新改款。此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

在印度市場享有高人氣的HONDA Elevate，當地售價折合新台僅要40萬，後續更以WR-V新名字進攻日本市場，近期新Elevate已經開始在印度上路測試，將帶來更搶眼的外觀與內裝配備升級。

▲新HONDA Elevate預計今年印度發表，外觀小針美容。

HONDA Elevate於2023年印度市場首發，開價僅1109.99萬盧比，約新台幣40萬左右，測試車已經於印度上路，為今年發表作準備。從最新曝光的測試車來看，HONDA針對車頭與車尾都進行偽裝包覆，將換上重新設計的水箱護罩、前後保桿以及新式樣燈組，尾燈內部光源排列也有機會同步更新，整體車身輪廓與現行款差異不大，仍維持方正且偏實用取向的SUV風格。

除了外觀小針美容，內裝與配備升級才是此次改款重點，新車將比照先前登場的City小改款，新增360度環景影像系統、更新的資訊娛樂介面以及更多駕駛輔助功能，藉此迎戰競爭激烈的中型休旅市場。

動力方面，目前印度販售的Elevate搭載1.5升自然進氣四缸引擎，提供6速手排與CVT變速箱選擇，不過市場更關注的是HONDA招牌e:HEV油電系統是否有機會導入，日前已有多項消息指出，HONDA正在評估為Elevate追加油電版本，以提升燃油效率並擴大產品吸引力。