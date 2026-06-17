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「TOYOTA帥氣油電Prius」日本推新年式！台灣買家恐轉向RAV4

▲日本TOYOTA Prius新年式資訊釋出，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA Prius新年式資訊釋出，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Prius即將在日本推出新年式更新，隨著當地經銷端資訊陸續流出，除了配備升級重點曝光之外，最新售價編成提前曝光，預計最快今年7月就會正式發表，至於台灣市場的Prius，因只有提供PHEV動力，接下來恐面臨與自家的RAV4 PHEV網內互打。

▲日本TOYOTA Prius新年式資訊釋出，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣Prius僅有PHEV選項，消費者恐轉向擁有更高實用性的RAV4 PHEV。

台灣TOYOTA Prius僅提供PHEV動力，並未比照日本擁有更入門的1.8、2.0升油電，台灣Prius PHEV售價129.9、137.9萬，銷量自2023年發表後表現一般，接下來恐面臨自家RAV4 PHEV夾擊，台灣RAV4 PHEV已經正式上市，售價149萬已經接單超過1,500張。

▲日本TOYOTA Prius新年式資訊釋出，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式Prius主要針對配備進行升級。

話題回到日本新年式Prius，新年式Prius不會進行大幅外觀修改，仍維持現行第五代車型極具未來感的低趴造型與流線車身設計，不過原廠將針對配備內容進一步優化。

配備主要升級Auto Brake Hold加入記憶模式，現行Prius每次重新啟動車輛後都需重新開啟該功能，不少車主希望TOYOTA能比照其他品牌提供記憶設定，因此被視為此次改良呼聲最高的升級項目之一，並還有雪地模式、指定車型的智慧頭燈等。

日規新年式Prius價格調漲，最多來到18萬日圓，入門1.8升油電X車型維持2,796,200日圓起（約新台幣56萬元），2.0升油電G車型則為3,324,200日圓起（約新台幣66萬元）；頂規Z車型因部分高階配備改為標準配備，售價將來到3,998,500日圓起（約新台幣79萬元）。

PHEV插電式油電版本同樣持續販售，其中PHEV G售價3,884,100日圓起（約新台幣78萬元），PHEV Z則來到4,645,300日圓（約新台幣94萬元）。

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