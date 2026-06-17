ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

▲大陸一汽豐田釋出Granvia預告，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸一汽豐田釋出Granvia預告，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是台灣賣的TOYOTA Granvia商用車，而是大陸來自Sienna雙生車的一汽豐田Granvia，繼廣汽豐田的新Sienna上市後，一汽豐田也釋出預告，將於7月2日上市發表新TOYOTA Granvia。

▲大陸一汽豐田釋出Granvia預告，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田TOYOTA Granvia外型不變，主要針對車內配備升級。

大陸一汽豐田TOYOTA Granvia升級動向大致與Sienna相當，內裝主要升級15.6吋大螢幕，並捨棄傳統實體按鍵，空調等基本操作都仰賴中控螢幕操作，座椅升級成Nappa真皮，搭載功率50kW的無線手機充電，且後排也配有15.6吋影音螢幕。

外觀設計維持原有豪華大器風格，依舊走穩重高級路線，寬大的車頭搭配銳利LED頭燈，看起來氣勢十足。車身尺碼依舊長5,175mm、寬1,995mm、高1,785mm，軸距達3,060mm

▲大陸一汽豐田釋出Granvia預告，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力架構不變，搭載2.5升油電，有前驅、四驅等選擇。

售價尚未公布，參考現行配置，大陸TOYOTA Granvia有前驅、四驅等配置，都搭載2.5升油電系統，售價29.98萬人民幣起，折合新台幣133萬，而台灣在售的Sienna目前已在最後出清，原價238萬起，新年式將在近期登場。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGA大改款休旅車VelozInnovaSiennaGranvia

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭碧婷難產「向太急喊剖腹」　曝生二胎後遺症：人廢了

推薦閱讀

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款！海外售價僅新台幣40萬

「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款！海外售價僅新台幣40萬

「TOYOTA帥氣油電Prius」日本推新年式！台灣買家恐轉向RAV4

「TOYOTA帥氣油電Prius」日本推新年式！台灣買家恐轉向RAV4

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

最新文章

台灣「國產休旅大降價25萬」最後出清2026-06-17

鴻華先進「全新休旅Cavira」上市2026-06-17

「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款2026-06-17

「TOYOTA帥氣油電Prius」日本推新年式2026-06-17

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市2026-06-17

BMW全新大改款X5進入最終測試2026-06-17

Skoda電動休旅完成150萬公里測試2026-06-16

偉士牌全新180cc車款台灣發表2026-06-16

台灣「改款新Nissan X-Trail預告上市」2026-06-16

台灣「特斯拉FSD自動駕駛」來了2026-06-16

熱門文章

台灣「國產休旅大降價25萬」最後出清2026-06-17

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入2026-06-15

鴻華先進「全新休旅Cavira」上市2026-06-17

BMW全新大改款X5進入最終測試2026-06-17

偉士牌全新180cc車款台灣發表2026-06-16

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市2026-06-17

「MG全新兩款新車」預告2026-06-16

Skoda電動休旅完成150萬公里測試2026-06-16

台灣「特斯拉FSD自動駕駛」來了2026-06-16

福特「新7人座休旅」黑化特仕車登場2026-06-15

相關新聞

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

Skoda旗艦電動休旅「完成150萬公里極端測試」！Peaq預告6／23發表

Skoda旗艦電動休旅「完成150萬公里極端測試」！Peaq預告6／23發表

台灣「改款新Nissan X-Trail預告上市」對戰CR-V、RAV4！越野款成亮點

台灣「改款新Nissan X-Trail預告上市」對戰CR-V、RAV4！越野款成亮點

台灣「特斯拉FSD來了」號稱最強輔助駕駛！正式送件審查 離上路更近一步

台灣「特斯拉FSD來了」號稱最強輔助駕駛！正式送件審查 離上路更近一步

「台灣TOYOTA Town Ace」迎戰中華 J Space！全新配備升級更舒適

「台灣TOYOTA Town Ace」迎戰中華 J Space！全新配備升級更舒適

讀者迴響

熱門文章

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入！睽違8年、新車送測搶先曝光

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入！睽違8年、新車送測搶先曝光

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了

18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

MG全新兩款新車預告「新台幣70萬有找」！旗艦休旅有望同步登場

MG全新兩款新車預告「新台幣70萬有找」！旗艦休旅有望同步登場

Skoda旗艦電動休旅「完成150萬公里極端測試」！Peaq預告6／23發表

Skoda旗艦電動休旅「完成150萬公里極端測試」！Peaq預告6／23發表

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366