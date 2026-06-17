TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

▲大陸一汽豐田釋出Granvia預告，預計7月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是台灣賣的TOYOTA Granvia商用車，而是大陸來自Sienna雙生車的一汽豐田Granvia，繼廣汽豐田的新Sienna上市後，一汽豐田也釋出預告，將於7月2日上市發表新TOYOTA Granvia。

▲一汽豐田TOYOTA Granvia外型不變，主要針對車內配備升級。

大陸一汽豐田TOYOTA Granvia升級動向大致與Sienna相當，內裝主要升級15.6吋大螢幕，並捨棄傳統實體按鍵，空調等基本操作都仰賴中控螢幕操作，座椅升級成Nappa真皮，搭載功率50kW的無線手機充電，且後排也配有15.6吋影音螢幕。

外觀設計維持原有豪華大器風格，依舊走穩重高級路線，寬大的車頭搭配銳利LED頭燈，看起來氣勢十足。車身尺碼依舊長5,175mm、寬1,995mm、高1,785mm，軸距達3,060mm

▲動力架構不變，搭載2.5升油電，有前驅、四驅等選擇。

售價尚未公布，參考現行配置，大陸TOYOTA Granvia有前驅、四驅等配置，都搭載2.5升油電系統，售價29.98萬人民幣起，折合新台幣133萬，而台灣在售的Sienna目前已在最後出清，原價238萬起，新年式將在近期登場。