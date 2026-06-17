BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團日前宣佈，全新第五代 X5 運動休旅車（SAV）已進入開發計劃的最終測試階段，目前正於美國斯帕坦堡工廠周邊進行最後的校準測試。這款新車將成為 BMW 首款提供五種不同驅動技術的量產車型，涵蓋純電、氫燃料電池、48V 輕油電柴油與汽油版本，以及插電式混合動力系統，展現品牌在動力多元化發展上的具體成果。

全新 BMW iX5 將成為品牌首款搭載第六代 BMW eDrive 技術的量產車型，採用圓柱電池芯與 800V 高壓系統。其中 iX5 xDrive60 車型在美國市場的可用電量達 144 kWh，歐洲市場則為 141 kWh，為目前 BMW 電動車型中配置最大容量的高壓電池。該車型前後軸各配置一具電動馬達，並結合 BMW xDrive 電動全輪驅動系統，提供強勁的驅動力與續航表現。

BMW 計劃於 2028 年推出品牌首款氫燃料電池量產車型 iX5 Hydrogen，該車將搭載第三代燃料電池系統、創新的 BMW Hydrogen Flat Storage 平板儲氫系統，以及一組高效能高壓電池。平板儲氫系統由七個以碳纖維強化複合材料製成的高壓罐並聯組成，並整合於金屬框架中，能有效利用車輛空間，且不影響車內乘坐區域。此設計也使得氫燃料車型可與其他動力車型於同一生產線進行組裝。

全新 X5 搭載名為「Heart of Joy」的高性能控制單元，整合動力系統、煞車、轉向、充電與動能回收等功能，運算速度較現有系統快十倍，能在毫秒內進行調整，提升車輛靈活性與穩定性。此外，新車標配第 10 代橫向動態管理系統與近致動器車輪滑移限制系統，並提供最高 23 吋輪圈與混合尺寸輪胎選項。懸吊系統方面，標配電子控制自適應懸吊，另可選配含電子阻尼控制、主動式轉向與防傾功能的雙軸氣壓懸吊，進一步提升舒適性與操控表現。

全新 X5 導入源自 Neue Klasse 技術平台的 SAE Level 2 駕駛輔助系統與主動安全功能，其中選配的「高速公路與市區輔助系統」具備高速公路出入匝道輔助與市區點對點導航輔助功能。BMW 強調其輔助系統設計核心在於人車協同互動，駕駛者仍可在系統啟動狀態下進行加速、轉向與煞車操作，而不會立即解除輔助功能。其他安全輔助功能包括車道維持輔助、變換車道警示、側撞預警與轉向路口煞車輔助等，提升整體行車安全。

全新 BMW X5 透過五種動力選項、第六代 eDrive 技術、高效能控制單元及新一代輔助系統，展現了品牌在電動化與多元驅動策略上的具體進展。隨著最終測試即將完成，這款車型有望為豪華休旅市場樹立新的技術標竿。