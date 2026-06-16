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Skoda旗艦電動休旅「完成150萬公里極端測試」！Peaq預告6／23發表

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 即將於 2026 年 6 月 23 日迎來品牌全新旗艦車型 — 純電 SUV Peaq 的世界首演。這款基於福斯集團 MEB+ 平台開發的車型，在研發階段經歷了總里程超過 150 萬公里的嚴苛測試，足跡遍及三大洲的極端氣候與路況，從北美亞利桑那州的炎熱沙漠，到北極圈以北 200 公里、氣溫可低至攝氏零下 40 度的冰凍環境，皆為驗證其各項系統的可靠性與耐用性。

Škoda 旗艦電動休旅 Peaq 歷經百萬公里極端測試，6 月 23 日全球首演

Škoda 技術開發董事會成員 Johannes Neft 表示，Peaq 的開發過程涵蓋實驗室內的氣候艙與風洞測試，以及真實世界的道路考驗。工程團隊特別關注車主可能遭遇的日常情境，包含攝氏零下 30 度以下的快速車窗除霧、車室暖房效率，以及在冰雪路面上的抓地力、行駛穩定性與安全系統作動。同時，在沙漠高溫環境下，車輛的煞車、底盤與冷卻系統也承受嚴苛考驗，空調系統依然能迅速降低車艙溫度。

Škoda 旗艦電動休旅 Peaq 歷經百萬公里極端測試，6 月 23 日全球首演

Škoda 旗艦電動休旅 Peaq 歷經百萬公里極端測試，6 月 23 日全球首演

Škoda 旗艦電動休旅 Peaq 歷經百萬公里極端測試，6 月 23 日全球首演

此外，原廠耗費 12 個月評估車漆品質與塑膠零件的耐用度，並在塵土飛揚與礫石路段上行駛數千公里，以驗證車廂的氣密性，以及金屬與塑膠車體組件抵抗碎石撞擊的能力。作為品牌旗艦，Peaq 提供最多七人座的車室空間，強調行駛舒適性、平穩的操控特性與低車內噪音，並首次搭載 Sonos 品牌全新音響系統。在 Simply Clever 實用巧思方面，Peaq 導入 Škoda 車系首見的整合式噴水頭雨刷。

Škoda 旗艦電動休旅 Peaq 歷經百萬公里極端測試，6 月 23 日全球首演

在技術規格上，Peaq 充分運用 MEB+ 平台的最新技術，包含高效率電動馬達、可提供超過 600 公里續航里程的電池組，以及具備主動調整功能的 DCC 底盤系統。新車將於中歐時間 6 月 23 日星期二 18:25 舉行線上全球首演，有興趣的觀眾可透過 Škoda 官方溝通管道觀看直播。該品牌 2025 年全球銷量突破 104 萬輛，並持續推動「Next Level Škoda」策略，目標於 2030 年前成為歐洲市場三大暢銷品牌之一。

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關鍵字：SkodaPeaq電動7人座休旅車SUV汽車新車電動車

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