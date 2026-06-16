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18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了

▲18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲Vespa偉士牌總代理太古運通發表全新180c.c.系列車款與80周年特仕版。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Vespa偉士牌總代理太古運通今（16）日在台發表全新180c.c.引擎系列車款，包括Primavera、Sprint S與Sprint Tech都全面換裝新動力，建議售價自18.9萬起；同步現身的還有80周年特仕版，以Sprint為代表登台展演，透過多項專屬設計紀念品牌的歷史時刻，在今天發表後也正式開放預購。

▲18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新180c.c.引擎較過去150c.c.馬力提升20%，扭力提升10%並且油耗節省12%。

Vespa全新180c.c.系列建議售價

Primavera 180：18.9萬
Sprint S 180：19.9萬
Sprint Tech：22萬

Vespa 80周年特仕版系列建議售價

Primavera 80 180：20.9萬
Sprint 80 180：22萬
GTS 80 300：35.9萬

▲18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲180c.c.系列除了動力更新外，在外觀上也統一有所調整，前方換上全新造型V型領結飾蓋。

此次全新導入的180c.c.動力相較過去150c.c.機種，在馬力部分提升20%，扭力輸出也提升10%，並且節省了12%的燃油消耗，做到更省更有力；全車系在外觀上也都有所調整，均換上全新造型的V型領結飾蓋、輪圈與排氣管防燙蓋，並新增了前置物掛勾增加實用性，另外為了一同慶祝品牌80周年，在儀表下方也有紀念車貼。

▲18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲Sprint車型在車身左側增加散熱格柵造型，看上去更有動感氣息。

在3款180車型方面，Primavera依舊是主打曲線設計語彙，換上了全新的前土除飾蓋與圓形後照鏡，並升級全彩LCD儀表；Sprint S則是延續運動外型，並在車側增加散熱格柵造型，配備部分升級Keyless免鑰匙與全彩LCD儀表；Sprint Tech則以科技旗艦為訴求，透過5吋全彩TFT螢幕與MIA多媒體平台，帶來更便利的用車體驗，同時也是3款車當中唯一配備前後ABS碟煞的機種。

▲18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲為了同慶品牌80周年，所有180c.c.車型在儀表下方都有紀念車貼。

雖然今日活動上80周年紀念款僅有Sprint代表現身，不過包括Primavera與GTS都有一樣的元素，3款車使用的經典粉彩綠是承襲Vespa 98而來，包括車身飾條、後座扶手、後視鏡與輪框均採用同色處理，另外在輪框、前面板、面板內側等都有80周年相關元素，進一步彰顯此車的不凡身分，而且隨車還將附上法國精品出版社Assouline聯名打造的紀念典藏書，更增添了特殊意義。

▲18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲80周年特仕版以Sprint（右）代表現身，3款車型都使用承襲Vespa 98而來的經典粉彩綠。

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