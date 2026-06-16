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台灣「改款新Nissan X-Trail預告上市」對戰CR-V、RAV4！越野款成亮點

▲裕隆日產預告新X-Trail來了，預計7月7日上市發表。（圖／翻攝自Nissan、資料照）

▲裕隆日產預告新X-Trail來了，預計7月7日上市發表。（圖／翻攝自Nissan、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆日產汽車今（16）日正式釋出全新Nissan X-Trail上市預告，確認新車將於7月7日舉行發表會，雖然原廠並未在預告中揭露詳細規格，但從時間點與市場節奏來看，應是先前已在台灣現身過的改款版本Nissan X-Trail，將來迎戰剛上市的HONDA CR-V與TOYOTA RAV4！

▲裕隆日產預告新X-Trail來了，預計7月7日上市發表。（圖／翻攝自Nissan、資料照）

▲新Nissan X-Trail 5月曾展出越野款，成為台灣本次改款話題。

事實上，小改款Nissan X-Trail早在今年5月的媒體活動中就曾短暫現身，當時還特別陳列具備戶外風格的越野版本，包含強化視覺防刮材質與更粗獷的外觀套件，也被視為原廠提前釋出的產品線暗示，顯示本次改款不僅著重科技與配備調整，同時也將進一步擴展車型個性化路線，滿足都會與戶外族群的雙重需求。

目前台灣市場販售的Nissan X-Trail有國產、進口2種版本，國產採用1.5升渦輪搭配輕油電，而進口則以1.5升e-Power油電為主，透過引擎發電、馬達驅動的方式強化平順性與節能表現，同時保留SUV應有的行路質感與輸出反應，成為目前品牌在中型休旅級距的重要銷售代表。

▲裕隆日產預告新X-Trail來了，預計7月7日上市發表。（圖／翻攝自Nissan、資料照）

▲新Nissan X-Trail外觀、內裝有感升級，營造更好的新鮮感。

小改款新X-Trail外觀針對水箱護罩、頭尾燈組造型與保桿細節進行調整，強化整體科技感與辨識度；內裝部分針對車載系統、數位科技等優化升級，進一步貼近現行主流中型休旅的競爭水準。

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關鍵字：NissanX-TrailSUV跨界休旅油電大改款新一代RAV4新車預報

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