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台灣「特斯拉FSD來了」號稱最強輔助駕駛！正式送件審查 離上路更近一步

▲特斯拉FSD自動駕駛即將上路！（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉FSD自動駕駛即將上路！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉車迷心心念念的FSD自動輔助駕駛要來了！台灣特斯拉今（16）日宣布，已正式向車輛安全審驗中心（ARTC VSCC）遞交FSD（Full Self-Driving Supervised）申請文件，象徵備受矚目的FSD系統正式啟動在台審驗程序，若後續順利通過主管機關審查，未來台灣車主有望使用與美國、加拿大、韓國等市場相同的先進輔助駕駛功能。

▲油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂。（圖／翻攝自Tesla）

▲FSD仍定義為L2等級的輔助駕駛，駕駛必須隨時監控路況。

雖然Tesla將FSD中文名稱稱為「全自動輔助駕駛（受駕駛監督）」，但依現行法規與技術分級，FSD仍屬於L2等級輔助駕駛系統，駕駛人必須全程監控路況並隨時準備接管，並非真正意義上的L4或L5全自動駕駛。

Tesla表示，本周已完成向車安中心送件，後續將積極配合交通部及相關單位進行技術審查，推動FSD盡快於台灣市場合法上路，近年Tesla持續擴大全球FSD布局，目前已在美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、韓國、澳洲、紐西蘭，以及歐洲部分國家取得核准或開放使用，日本也正在東京、橫濱與大阪等都會區進行道路測試。

FSD是透過全球超過850萬輛Tesla車隊累積的大量匿名行駛資料訓練而成，藉由純視覺AI辨識系統進行道路環境判讀，能執行自動變換車道、路口轉向、交通號誌辨識等進階駕駛輔助功能。Tesla也引用其安全報告指出，在駕駛人監督下啟用FSD的車輛，事故發生率遠低於一般車輛。

▲油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂。（圖／翻攝自Tesla）

除了送件消息之外，Tesla也同步宣布台灣市場FSD銷售政策調整。配合全球FSD商業模式轉型，現行的一次性買斷方案將於2026年6月30日晚間11點59分正式停售。7月1日起，台灣官網及Tesla App將不再提供FSD加購選項。

對於已購買FSD的車主則不受影響，既有權益仍維持終身使用資格，尚未交車的準車主也可在6月30日前透過訂單頁面完成加購；既有車主則可透過Tesla App完成升級選配。

此外，Tesla也針對搭載HW3.0硬體、且已購買FSD的車主推出限時優惠方案，只要在今年9月30日前完成新車訂購，即可享有FSD免費移轉至新車的資格，降低升級新車的成本負擔。

隨著Tesla正式完成送件，也代表台灣距離FSD實際導入再邁進一步。不過最終能否開放使用，以及開放哪些功能，仍須視交通部與車安中心後續審查結果而定。若順利通過，台灣有望成為亞洲繼韓國、日本測試計畫之後，另一個導入Tesla FSD的重要市場。

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