「台灣TOYOTA Town Ace」迎戰中華 J Space！全新配備升級更舒適

▲中華J Space本月前腳剛推出新車上市，對手TOYOTA Town Ace也還以顏色出招。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

今年商用車市場競爭激烈，非TOYOTA Town Ace、中華J Space廝殺最為精采，6月初中華J Space推出全新Cossi車型搶市，對手TOYOTA Town Ace也不甘示弱開始回擊，推出Town Ace Van專屬後座電動窗升級套件，替現有車主補足過去手搖窗的使用痛點！

▲中華J Space、TOYOTA Town Ace本月都推出配備升級，兩者都在覬覦今年的商用車市場銷售王座。（圖／資料照）

中華J Space、TOYOTA Town Ace銷量持續拉鋸戰，5月中華J Space繳出1,216銷量領先TOYOTA Town Ace 971輛，而中華J Space絲毫也不給對手超車機會，6月3日推出全新Cossi車型，主要透過舒適配備升級搶市，售價67.8萬起。

▲配備升級車款主要服務2022～2025年的廂型車。

對手TOYOTA Town Ace也馬上在本月出招，此次車美仕推出的後座電動窗升級套件，主要針對2022年至2025年式Town Ace Van廂型車打造，透過加裝雙門電動升降機構，將原本需要手動操作的後側車窗改為電動控制，開關設置於左右兩側B柱位置，後座乘客僅需輕按按鍵即可完成車窗升降，不再需要費力轉動手搖把。

對於台灣許多將Town Ace Van作為露營車、行動工作室或商業載運用途的車主而言，後座車窗電動化能有效提升日常使用便利性，尤其夏季高溫環境下，乘客可快速調整車內通風狀態，加速散熱並改善後艙乘坐舒適度。

事實上，商用車市場近年逐漸朝向乘用化發展，不少消費者除了重視載貨能力之外，也開始關注車內舒適性與科技配備。此次車美仕推出升級套件，不僅讓Town Ace Van擺脫傳統商用車較為陽春的設定，也有助於強化產品競爭力，回應J Space Cossi導入後座電動窗後所帶來的新一波市場話題。