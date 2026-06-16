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「TOYOTA入門休旅大改款」化身小RAV4！追加全新7人座配新油電

▲TOYOTA Razie大改款流出！並有望追加Razie Space全新7人座。（預想圖／翻攝自《response》）

▲TOYOTA Razie大改款流出！並有望追加Razie Space全新7人座。（預想圖／翻攝自《response》）

記者徐煜展／綜合報導

日本超高人氣的TOYOTA Razie小休旅，可是台灣車迷相當期盼引進車款，自2019年問世後，已經來到大改款週期，新一代Razie傳出正在開發中，未來不僅有新油電，還有Razie Space全新7人座版本！

▲TOYOTA Razie大改款流出！並有望追加Razie Space全新7人座。（預想圖／翻攝自《response》）

▲新一代Razie換上家族最新語彙，遠看就像是一輛入門的小RAV4。

以Razie全新打造的Razie Space 7人座版本不是空穴來風，台灣、日本都有相關Razie Space車名註冊，為即將量產上市埋下最大伏筆。而新一代TOYOTA Razie傳出正在籌備中，從最新預想圖來看，車頭採用與第六代RAV4相似的粗獷風格，透過同色水箱護罩、銳利LED頭燈組以及更立體的前保桿造型，營造濃厚SUV氣勢，車尾則以橫貫式黑色飾板串聯左右尾燈，整體視覺效果更具層次感。

新一代Raize將改採最新DNGA平台打造，車身尺碼同步放大，預估車長來到4,295mm、軸距提升至2,625mm，能提供更寬敞的車室空間，透過車身尺碼變化，也能讓Razie Space擁有更好的3排7人座空間。

未來主力車型預計搭載Daihatsu開發的e-SMART Hybrid油電系統，以1.2升三缸引擎作為發電機，主要由電動馬達驅動車輛，可望繳出每公升24公里左右的平均油耗表現。此外，也將保留1.0升三缸渦輪增壓汽油引擎，提供不同消費族群選擇。

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