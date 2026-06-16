台灣Hyundai電動車「僅剩百萬有找小休旅」！IONIQ 5休旅官網下架停售

▲IONIQ 5、IONIQ 6、Kona EV紛紛離開台灣市場，目前台灣Hyundai僅剩1款電動車能選。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai電動車布局出現重大變化，繼今年初IONIQ 6退場後，近日IONIQ 5也悄悄從官網下架，目前官網僅剩入門電動小車INSTER在販售，由94.9萬元起的INSTER獨撐大局。

▲IONIQ從去年開始折價促銷出清，IONIQ 5更是有30萬降價。

IONIQ系列自2022年在台灣正式導入，當時以E-GMP純電平台打造的IONIQ 5率先登場，憑藉前衛復古設計、800V高壓快充架構以及寬敞車室空間，成功吸引不少電動車買家目光，隨後IONIQ 6純電房車也接力導入，成為品牌在台電動化的重要代表作。

不過隨著市場競爭加劇，加上銷售表現未達預期，IONIQ車系近兩年在台聲量逐漸下滑，事實上，從去年開始經銷端便陸續祭出大幅優惠出清，其中IONIQ 5部分車型折扣幅度甚至來到30萬元左右，希望藉由價格優勢加速消化庫存。如今IONIQ 5正式從官網下架，也意味著現車已接近完售，IONIQ家族在台灣市場暫時畫下句點。

值得注意的是，除了IONIQ 5、IONIQ 6陸續退場之外，先前肩負入門純電SUV任務的Kona Electric也早已停售，使得Hyundai目前在台灣一般乘用電動車產品線僅剩去年底導入的INSTER，這款都會級純電小車以94.9萬元起售價切入市場，成為現階段品牌電動車銷售主力。