MG全新兩款新車預告「新台幣70萬有找」！旗艦休旅有望同步登場

▲MG將在7月英國速度節發表2款全新概念車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG預告將在2026年英國古德伍德速度嘉年華（Goodwood Festival of Speed）帶來兩款全新概念車，其中一款更將進行全球首演，展現品牌未來產品與設計語言發展方向，隨著MG近年積極拓展全球電動車市場，這次英國速度節展演也被視為品牌下一階段轉型的重要風向。

▲目前新車資訊尚不多，其中1款被譽為是MG2電動版，主打平價、親民電動車市場。

MG將由全球設計總監Jozef Kaban親自主持新車發表，兩款概念車預計在7月正式公開完整資訊，目前原廠對車輛細節仍相當保密，僅透露將展現品牌對未來移動科技與設計美學的最新想法，其中一款概念車將成為未來量產電動車的設計藍本，也會是品牌未來新生代設計領路人，傳言新車將會定位在MG4之下，以MG2來命名，售價2萬歐元內，約新台幣69萬。

除了神秘概念車之外，MG也確認將展示旗下多款電動化產品陣容，包括高性能電動跑車Cyberster、MG IM5純電轎跑，以及新世代MG4 EV Urban等車款，展現品牌全面電動化布局。

▲全新旗艦休旅有望同步現身，成為Marvel R後繼接班人。

除了入門電動車級距外，傳聞的Marvel R將有後繼車款，有望成為現場另一大焦點，日前海外有消息稱，歐洲MG計劃推出全新電動休旅，來作為Marvel R旗艦休旅接班人，以MSP平台為基礎，甚至不排除將搭上MG半固態電池技術。