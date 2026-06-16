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新「TOYOTA GR Yaris暴力鴨」台灣開賣！配備升級不漲價、全新方向盤更帥

▲新年式GR Yaris官網上架！維持手排、自排配置。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式GR Yaris官網上架！維持手排、自排配置。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為GR家族性能鋼砲代表，新年式TOYOTA GR Yaris已經在官網悄悄上架，配備升級同時，維持195萬售價不變，與過去相比，新年式主要換上更帥的全新方向盤，不僅視覺更帥，也能助於更好的操控掌握。

▲新年式GR Yaris官網上架！維持手排、自排配置。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲手排售價195萬、自排售價199萬。

2027年式GR Yaris依舊提供6速手排與8速自排版本，兩者皆搭載1.6升三缸渦輪增壓引擎，可輸出280匹馬力，手排售價195萬、自排售價199萬，並維持GR-Four四輪驅動系統與LSD限滑差速器配置，性能架構並未改變，車色提供疾競黑、晶燦紅、雪貂白、星河鈦等4種。

外觀部分，手排版配18吋Bridgestone輪胎、自排版則配置18吋Michelin輪胎，並統一搭配BBS鍛造鋁圈與GR專屬套件，整體戰鬥氣息依舊強烈。

▲新年式GR Yaris官網上架！維持手排、自排配置。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝換上全新方向盤，盤徑縮小更好掌握。

新年式重點導入新設計GR方向盤，中央TOYOTA廠徽改為GR字樣，同時方向盤盤徑也由原本365mm縮小至360mm，藉此帶來更直接俐落的操控手感，另外方向盤也新增紅色計時標記，進一步強化競技氛圍。

安全與科技配備方面，TSS安全輔助維持標配，自排ACC為全速域版本，同時具備RVC倒車影像、BSM盲點偵測等功能，防撞系統則依車型不同，手排版配置PKSA防誤踩抑制，自排版則升級PKSB防碰撞輔助。

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