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台灣Mazda CX-5最後出清！購車補助只到7月 大改款最快Q3接棒

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣CX-5最後出清，買一台少一台！代表大改款準備要來了。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣現行款CX-5銷售進入尾聲，今年更是加大促銷，一度讓CX-5擠入進口車暢銷排行榜，來自經銷端最新消息指出，目前全台CX-5庫存已來到最後出清階段，不僅部分熱門車型已經完售，就連特殊車色也陸續售罄，這也意味著新一代CX-5距離登場的時間已越來越近，最快有望在第三季接棒導入台灣市場。

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲品牌針對現行款CX-5領牌補助僅到7月底，大改款預計第3季上場。

Mazda針對CX-5提供的新車領牌補助方案僅到7月20日截止，而各地展示中心現有車源也正快速消化中，經銷端更直接透露，「如果業務說沒車，就是沒車了」，顯示現階段已非過往可自由選配、訂車等待的銷售狀態，而是以現車庫存為主。

售價129.9萬元的CX-5 2.5T AWD Premium已完售，成為最先退場的版本之一，而消費者若近期仍有購車規劃，經銷端則建議以白色、灰色等主流車色為優先選擇，相對較有機會找到現車。

▲Mazda日前推出的CX-5淬鍊版引起熱烈迴響！（圖／翻攝自Mazda）

▲未來大改款CX-5首波僅有2.5升排氣量，想要入主2.0升CX-5，機會已經所剩不多。

另一方面，熱銷售價104.9萬元的淬鍊版庫存也不多，尤其大改款僅有2.5升排氣量，因此淬鍊版也是現行款僅有的2.0升動力，其中鋯石棕車色已完售，其餘特殊色也僅剩零星車源可供挑選。

日本日前已在5月底上市新一代CX-5，可作為台灣導入前的參考範本，日本採單一的2.5升e-SKYACTIV輕油電動力，與歐洲相同，不過日規擁有178匹馬力、24.2公斤米扭力，帳面數據比歐洲141匹馬力略高，平均油耗前驅15.2km/L、四驅為14.2km/L，當地售價3,300,000日圓起，折合新台幣約65萬。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

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