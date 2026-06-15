149萬！TOYOTA「RAV4插電式油電版」開賣　不吃油能跑135公里

▲TOYOTA總代理和泰正式開賣RAV4 PHEV車型，建議售價149萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（15）日宣布，旗下進口中型休旅RAV4的PHEV插電式油電動力版本正式開賣，並為其開出149萬起的建議售價；第6代RAV4是在今年1／13登台，即使是改為全油電動力，仍憑藉其合宜價格與強大競爭力繳出亮眼成績，如今隨著PHEV車型到位，其高達135公里的純電續航力，預期能收獲不少正在觀望電動車的買家。

▲2.5升自然進氣引擎搭配PHEV油電，可帶來329匹綜效馬力。（圖／翻攝自TOYOTA）

RAV4 PHEV搭載2.5升自然進氣引擎，搭配PHEV油電動力，並以前後雙馬達組成E-Four 4WD電子四傳，能帶來最大329匹的綜效馬力，0-100km/h加速僅需5.7秒，其動力電池容量高達22.7kWh，支援CCS1直流快充，能在28分鐘完成10-80%充電，並能純電行駛125公里（NEDC標準），即使不充電，也能以加油方式快速補充續航力。

▲相較其他一般油電RAV4，PHEV車型換上線傳排檔桿。（圖／翻攝自TOYOTA）

與一般版本RAV4相比，PHEV車型車內改採線傳式排檔，雙前座換上Brin Naub透氣類麂皮搭豪華皮質座椅，帶來更為細膩的車室氛圍，車外則有馭黑專屬外觀套件與20吋輪圈，整體視覺更加有氣勢，也與一般版本的RAV4做出顯著區隔。

安全配備同樣搭載了最新TSS 4.0主動安全系統，在雷達與攝影機升級之下，前方偵測距離擴大1.7倍，水平視野也提升1.15倍，可進一步偵測鄰車與前前車的動向。