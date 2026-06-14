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越南電動車廠攜手輝達「推L4等級AI自動駕駛」！挑戰東南亞複雜環境

圖文／7Car 小七車觀點

越南電動車製造商 VinFast 與以色列自動駕駛技術公司 Autobrains 以及 NVIDIA，共同宣布啟動東南亞首個「代理式人工智慧（Agentic AI）」Level 4 自動駕駛計畫。該計畫以 NVIDIA DRIVE Hyperion 運算平台為基礎，目標是打造能適應東南亞複雜交通環境的 L4 自駕系統，同時控制硬體成本，打破目前 L4 技術難以普及的瓶頸。

VinFast、Autobrains 與 NVIDIA 攜手推動東南亞首個 L4 自動駕駛方案

東南亞地區以高密度車流、多元駕駛行為與高度動態的都市環境著稱，對自動駕駛系統形成嚴峻考驗。VinFast 表示，此次合作將採用 Autobrains 開發的 Agentic AI 軟體，其不同於傳統的「端到端」模型，而是透過多個專門化 AI 代理（agents），僅在特定駕駛任務需求時啟動，藉此降低運算負載並提升即時推理能力。結合 NVIDIA DRIVE Hyperion 10 的硬體與軟體基礎，VinFast 正著手開發適用於該區域的 L4 平台，力求在真實道路條件下安全行駛。

業界普遍認為，自動駕駛技術在過去數年遭遇三大瓶頸：系統複雜性過高、運算成本昂貴，以及在控制環境之外的表現不穩定。三方合作期望透過模組化架構，整合車廠整合能力、高效能運算與代理式 AI 來突破這些障礙。VinFast 指出，此方案不需像其他高階自駕系統那樣承擔昂貴的成本結構，有助於加速先進自駕技術在量產車型上的落地。

VinFast ADAS 副執行長 Duong Nguyen 教授表示，智慧移動不應是奢侈品，公司正透過與全球技術領導者的合作，打造務實且具成本效益的 L4 解決方案。Autobrains 執行長 Igal Raichelgauz 則強調，此計畫象徵從越來越龐大的端到端模型，轉向車上即時推理的典範轉移。NVIDIA 汽車事業副總裁 Rishi Dhall 補充，軟體定義車輛正驅動汽車產業轉型，NVIDIA DRIVE Hyperion 將協助 VinFast 加速開發安全、可靠且能持續進化的自駕車。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：VinFast越南電動車車廠NVIDIA輝達AILevel4自動駕駛汽車新車

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