BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入！睽違8年、新車送測搶先曝光

▲過去F世代曾販售的最便宜BMW 318i Touring旅行車代表！即將重回台灣市場。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

BMW 3系列Touring旅行車向來是品牌在台相當受到歡迎的產品之一，而根據經濟部能源署最新公布的2026年5月進口小客車耗能證明核發資料顯示，汎德悄悄送測全新BMW 318i Touring，這也是繼F世代後，台灣市場等了8年之久，即將在G世代迎回318i Touring！

▲台灣市場等了8年，將重新導入318i Touring旅行車。

BMW過去就曾在台灣販售F世代的318i Touring車型，售價199萬，而G世代車型過去台灣曾有推出房車版，但卻遲遲未有五門旅行車款，如今能源局送測顯然已有導入規劃，汎德悄悄送測全新BMW 318i Touring，平均油耗達13.5km/L、能源效率等級為3級，定位低於現行販售的320i Touring，會是品牌最入門的旅行車代表。

▲318i維持與320i相同的B48引擎，不過動力輸出下修到156匹馬力。

318i Touring採用3系列家族入門動力配置，搭載代號B48的2.0升四缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出156匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，並搭配Steptronic八速手自排變速箱，能兼顧都會通勤與高速巡航需求，同時帶來BMW一貫強調的駕馭樂趣。

配備參考國外配置，318i Touring維持相當完整的水準，標配BMW Live Cockpit Plus數位座艙，採用品牌新世代曲面雙螢幕設計，整合數位儀表與中央觸控螢幕，搭配Connected Package Professional聯網服務，支援智慧型手機無線連結、即時路況資訊以及Personal eSIM功能，提供更完整的數位化用車體驗。