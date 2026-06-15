「Mazda新CX-30休旅」歐洲開賣！配備升級更有質感、雙動力可選

▲CX-30歐規新年式上架！外觀黑化、內裝更有質感。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda近日在歐洲發表新年式CX-30，針對外觀細節、主動安全科技與車型編成進行調整，並同步新增Homura Plus與Makoto兩款新車型，進一步提升產品競爭力。新年式CX-30將率先於德國市場開賣，當地售價介於29,990至38,190歐元，折合新台幣約110～140萬。

▲外觀加入一些黑化特徵，帶來更有層次的視覺感。

新年式CX-30在外觀上透過細節修飾帶來視覺新鮮感，包括水箱護罩、車尾廠徽與車型銘牌皆改採黑化設計，搭配黑色尾翼營造更具運動氣息的視覺風格。同時Mazda也新增Aero Grey與Zinc Green兩款新車色，提供消費者更多個性化選擇。

▲安全輔助升級，帶來直覺的便利操作。

新年式CX-30也針對i-Activsense駕駛輔助系統進行升級，其中MRCC全速域主動車距控制巡航系統可結合TSR交通標誌辨識功能，自動調整車速上限。此外，原廠還新增十字路口轉向輔助、防止二次碰撞系統以及駕駛注意力警示等功能，進一步提升行車安全表現。

▲車內加入更有質感的灰色內裝鋪陳。

另一款Makoto特仕版則建立在Homura Plus基礎之上，改採淺灰色皮革搭配麂皮材質座椅與內裝鋪陳，透過更具質感的配色與材質運用，打造出豪華且時尚的車室氛圍，鎖定重視質感體驗的消費族群。

動力編成部分，新年式CX-30提供2.5升e-Skyactiv G與2.0升e-Skyactiv X兩款汽油引擎，皆搭載M Hybrid輕油電技術。其中2.5升e-Skyactiv G可輸出140匹馬力、24.3公斤米扭力；2.0升e-Skyactiv X則擁有186匹馬力、24.5公斤米扭力表現，並額外提供i-Activ AWD四輪驅動版本，滿足不同消費者需求。