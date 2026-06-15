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福特「新7人座休旅」黑化特仕車登場！台灣今年進口再等等

▲北美福特為Explorer休旅推出黑化特仕車，而且還是車系最殺的ST性能版。（圖／翻攝自福特）

▲北美福特為Explorer休旅推出黑化特仕車，而且還是車系最殺的ST性能版。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

已經正在台灣接單的福特Explorer，可是今年搭上美製車話題的熱門車款，近日已在北美市場推出新年式，北美新年式最大亮點非性能旗艦Explorer ST莫屬，新增專屬Sinister Package套件，以更濃厚的黑化風格強化運動氣息。

▲北美福特為Explorer休旅推出黑化特仕車，而且還是車系最殺的ST性能版。（圖／翻攝自福特）

▲台灣首波以2.3升渦輪為主，北美則另有頂規的Explorer ST性能車。

台灣即將導入的Ford Explorer，目前以2.3升渦輪為主，接單價181.8萬，至於北美還另有旗艦的Explorer ST，動力採3.0升V6 EcoBoost雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出400匹最大馬力與57.4公斤米扭力，搭配10速自排變速箱與四輪驅動系統，扮演Ford品牌旗下兼顧家庭機能與性能樂趣的七人座休旅代表。

▲北美福特為Explorer休旅推出黑化特仕車，而且還是車系最殺的ST性能版。（圖／翻攝自福特）

▲Explorer ST換上一身黑勁裝，展現更強悍的性能氣勢。

北美Explorer自2024年小改款後，已針對車頭水箱護罩、前後保桿及燈組造型進行調整，並依照Active、ST-Line、ST與Platinum等不同車型提供專屬外觀配置，包括18至21吋鋁圈、水箱護罩樣式等，滿足不同消費族群需求。其中ST車型主打性能風格，而Platinum則偏向豪華質感路線。

此次Ford為Explorer ST推出全新的Sinister Package選配套件，導入近年相當流行的黑化元素，包括深色Ford廠徽、燻黑ST銘牌以及21吋亮黑色鋁圈，同時將原本白色LED日行燈改為辨識度更高的琥珀色設計，使整體視覺效果更具侵略感與性能氛圍。

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