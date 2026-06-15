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新一代LEXUS ES日本開賣！外觀更帥、配備比台灣更香、更舒適

▲新一代LEXUS ES比台灣晚上市，但外觀、配備可是藏有不少好料。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代LEXUS ES比台灣晚上市，但外觀、配備可是藏有不少好料。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰於4月28日正式導入新一代LEXUS ES，但日本則稍晚一點，安排在6月中旬上市，值得注意的是，日規車型不僅動力編成與台灣市場有所不同，更提供台灣未導入的後座舒適套件與更入門的純電動力，還另有超帥的外觀套件！

▲新一代LEXUS ES比台灣晚上市，但外觀、配備可是藏有不少好料。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本油電搭載2.5升動力，而台灣則是採有稅賦優勢的2.0升油電。

日本市場此次規劃ES 350h FWD、ES 350h AWD、ES 350e、ES 350e Version L、ES 350e Rr Comfort Package、ES 500e以及ES 500e Version L等多達7款車型，當地售價介於790萬至920萬日圓，約折合新台幣154萬至180萬元。

日本販售的油電車型為ES 350h，採用2.5升Hybrid油電系統，擁有248匹綜效馬力輸出，並提供前驅與四驅選擇，而台灣市場油電則只有ES 300h，為2.0升油電架構，綜效輸出197匹馬力，雖然帳面數具不如日本的2.5升油電，但台灣2.0升排氣量稅金比2.5升更吃香。

▲新一代LEXUS ES比台灣晚上市，但外觀、配備可是藏有不少好料。（圖／翻攝自LEXUS）

▲台灣電動版ES目前以雙馬達四驅500e為主，入門的350e尚未導入。

電動車型上，日本市場同時提供單馬達前驅ES 350e與雙馬達四驅ES 500e兩種選擇，其中ES 350e擁有224匹馬力，0～100km／h加速8秒；ES 500e則具備342匹馬力與5.5秒破百實力。依照WLTC測試標準，續航里程分別可達670公里與636公里。台灣方面目前則僅導入旗艦定位的ES 500e車型，目前尚未導入ES 350e入門動力。

▲新一代LEXUS ES比台灣晚上市，但外觀、配備可是藏有不少好料。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代LEXUS ES比台灣晚上市，但外觀、配備可是藏有不少好料。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規ES不僅有超帥的外觀套件，還有後座按摩座椅等配件可選。

最令人羨慕的則是日本市場針對ES 350e特別推出的「Rr Comfort Package後排舒適套件」，該車型提供後座電動躺椅、Ottoman電動腿靠，以及副駕駛座一鍵前傾功能，讓後座乘客能獲得接近旗艦Lexus LS等級的乘坐享受，肯定讓不少台灣車迷好羨慕。

不只如此，日本ES另同步推出由Modellista打造的專屬升級套件，新套件針對前後保桿與側裙進行重新設計，下緣採用與車身同色處理，強化整體豪華質感；其中側裙更加入導光照明設計，夜間辨識度相當突出。此外還提供雙色車門飾條與21吋多輻式鍛造鋁圈等選配項目，進一步提升新ES的旗艦氣勢。

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