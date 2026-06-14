影／張雪機車「第6座冠軍獎盃入袋」！最後1彎反殺YAMAHA驚險衝線

記者張慶輝／綜合報導

大陸機車廠ZXMOTO張雪機車又有捷報傳來！在6／13舉辦的WSBK世界超級摩托車錦標賽艾米利亞羅馬涅分站當中，張雪機車的53號車手Valentin Debise於WorldSSP級別第1回合正賽中，在最後1彎反殺YAMAHA對手率先衝線，不僅成功將隊史的冠軍數推升至6座，也一掃先前亞拉岡站的低迷陰霾。

▲張雪機車53號車手Debise於艾米利亞羅馬涅分站的第1回合正賽拿下冠軍。（圖／翻攝自WSBK官網）

在先前的亞拉岡站當中，儘管Debise在排位賽中穩居全場第2快，但實際2場正賽都只能以第8名作收，與先前橫掃千軍的氣勢完全不同；所幸本周末來到Misano賽道後，820RR與Debise又再度發威，排位賽以1分36秒869排在第3位，距離杆位的61號YAMAHA車手Can Oncu僅有僅有0.114秒之差。

▲在亞拉岡站時張雪機車遭遇逆風，所幸在本周末又重新回到前段班。（圖／翻攝自WSBK官網）

到了第1回合正賽時，Debise都能維持在前方，直到最後1圈時暫居第2，並正式對前方AS BLU CRU Racing Team的75號車手Albert Arenas發動攻擊，並在最後半圈順利超越，當比賽進行到最後一彎時，Arenas試圖以交換線要回領先位置，但Debise與820RR緊守路線並加足馬力反超，最終以0.107秒的差距成功抱走冠軍。

▲Debise在最後1彎守住路線，並在出彎後加足馬力率先衝過衝點線。（圖／翻攝自WSBK官網）

本回合結束後，Debise的年度積分來到188分排在第2位，距離領先者Arenas的226分僅有38分之差，而張雪機車則以190分排在製造商第3名。WSBK艾米利亞羅馬涅分站WorldSSP級別第2回合正賽將於台灣時間6／14晚間9點15分開跑。

▲Debise（圖中高舉獎盃者）目前年度積分來到188分，位居第2名。（圖／翻攝自WSBK官網）