TOYOTA新7人座MPV開賣「新台幣132萬」！台灣多花100萬才能買

▲大陸TOYOTA Sienna新年式上市！車型選擇相當豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣進口販售的TOYOTA Sienna，大陸已推出最新年式開賣，全車系共達豐富的10款車型，統一配2.5升油電，有前驅、四驅可選，至於台灣市場也準備迎來新年式，以日前送測資訊得知，台灣有望迎來四驅車型。

▲大陸共有10款車型，提供前驅、四驅配置。

大陸新年式TOYOTA Sienna售價29.88萬起人民幣，折合新台幣約132萬，頂規開價39.38萬人民幣，折合新台幣175萬。台灣市場Sienna則為雙車型配置，與大陸相同都是2.5升油電，採進口導入售價238、295萬。

▲外觀新增更貴氣的消光金車色。

大陸外觀造型不變，車身尺碼仍為5,165×1,995×1,765mm，軸距達3,060mm，維持寬敞的三排乘坐空間，原廠則針對部分高階車型新增專屬消光金車色，同時搭配黑化廠徽、專屬迎賓燈與地毯配置，進一步強化豪華感。

▲內裝升級大陸市場專屬車載大螢幕，功能操作幾乎都仰賴觸控。

內裝才是此次改款重點。原廠重新調整中控台布局，減少木紋飾板面積，改以更多軟質材質包覆提升質感，其中新Sienna全車系標配15.6吋中央觸控螢幕，尺寸較過往明顯放大，同時新增無線充電板、後排平板支架等配備，高階車型更提供15.6吋後座娛樂螢幕。

值得一提的是，大陸Sienna新增15.6吋中央觸控螢幕與當地6代RAV4車系相當類似，車內已經近乎無任何實體按鍵，今年大陸RAV4才爆出螢幕設計瑕疵，無法使用前擋除霧等功能，有破萬輛RAV4緊急召回。

台灣市場上，目前提供旗艦、鉑金兩種等級，售價分別為238萬元與295萬元。不過近期市場已陸續傳出經銷端針對現車祭出較過往更積極的促銷方案，部分車源甚至已接近售罄狀態，被解讀是在替新年式車型鋪路。