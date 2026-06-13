台灣賓士「全新GLC雙車型」接單曝光！配備、動力規格全都露

▲GLC電動準備攻台！以雙車型接單對戰BMW iX3。（圖／翻攝自賓士）
記者徐煜展／綜合報導
全新賓士GLC電動版，雖然台灣賓士尚未正式公布上市時程與售價，但近期經銷端已率先釋出接單資訊，確認首波將導入GLC 300 4Matic electric與GLC 400 4Matic electric雙車型，劍指同樣車型接單的BMW iX3，下半季台灣即將上演雙B電動休旅大戰！
▲電動GLC台灣導入2種規格，最高續航力達715公里。
台灣首波導入的GLC 300 4Matic electric與GLC 400 4Matic electric皆採雙永磁同步馬達四輪驅動配置，並具備800Nm最大扭力輸出，其中GLC 300 4Matic electric擁有421匹馬力，0～100km/h加速僅需4.7秒；高階GLC 400 4Matic electric則可輸出489匹馬力，百公里加速進一步縮短至4.3秒，兩車極速皆達210km/h。
GLC 300 4Matic electric搭載85kWh電池組，WLTP續航里程可達616公里；GLC 400 4Matic electric則採用94kWh電池組，WLTP續航里程進一步提升至715公里，算是同級電動車級距前段班。
▲內裝最多可達3螢幕數位座艙，高規車型還有星空車頂。
車艙配備同樣維持高水準豪華設定。兩車皆標配Nappa真皮多功能平底跑車方向盤、跑車化座椅、雙前座電動調整與加熱功能，而GLC 400 4Matic electric則進一步升級雙前座通風功能。另還有包含12.3吋數位儀表、MBUX多媒體系統、MBUX擴增實境導航、智慧聲控系統、抬頭顯示器、智慧型手機整合套件、雙前座手機無線充電裝置、Burmester 3D環場音響以及Energizing智慧空氣淨化系統等皆列為標準配備。
|規格項目
|GLC 300 4MATIC electric
|GLC 400 4MATIC electric
|馬達型式
|永磁同步電動馬達
|永磁同步電動馬達
|驅動方式
|四輪驅動
|四輪驅動
|最大馬力 (hp)
|421
|489
|最大扭力 (Nm)
|800
|800
|0～100km/h加速 (秒)
|4.7
|4.3
|極速 (km/h)
|210
|210
|車長 (mm)
|4858
|4858
|車寬 (mm)
|1913
|1913
|車高 (mm)
|1644
|1644
|軸距 (mm)
|2972
|2972
|最小迴轉直徑 (m)
|12.1
|11.2（選配4.5°後軸轉向）
|前廂 / 後廂容積 (L)
|128 / 570～1740
|128 / 570～1740
|空重 / 總重 (kg)
|2485 / 3030
|2535 / 3040
|座位數
|5
|5
|懸吊系統
|舒適型懸吊
|AIRMATIC氣壓懸吊
|WLTP續航里程 (km)
|616
|715
|電池可用容量 (kWh)
|85
|94
|建議售價 (萬元)
|待後續公布
|待後續公布
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