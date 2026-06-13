台灣賓士「全新GLC雙車型」接單曝光！配備、動力規格全都露

▲GLC電動準備攻台！以雙車型接單對戰BMW iX3。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

全新賓士GLC電動版，雖然台灣賓士尚未正式公布上市時程與售價，但近期經銷端已率先釋出接單資訊，確認首波將導入GLC 300 4Matic electric與GLC 400 4Matic electric雙車型，劍指同樣車型接單的BMW iX3，下半季台灣即將上演雙B電動休旅大戰！

▲電動GLC台灣導入2種規格，最高續航力達715公里。

台灣首波導入的GLC 300 4Matic electric與GLC 400 4Matic electric皆採雙永磁同步馬達四輪驅動配置，並具備800Nm最大扭力輸出，其中GLC 300 4Matic electric擁有421匹馬力，0～100km/h加速僅需4.7秒；高階GLC 400 4Matic electric則可輸出489匹馬力，百公里加速進一步縮短至4.3秒，兩車極速皆達210km/h。

GLC 300 4Matic electric搭載85kWh電池組，WLTP續航里程可達616公里；GLC 400 4Matic electric則採用94kWh電池組，WLTP續航里程進一步提升至715公里，算是同級電動車級距前段班。

▲內裝最多可達3螢幕數位座艙，高規車型還有星空車頂。

車艙配備同樣維持高水準豪華設定。兩車皆標配Nappa真皮多功能平底跑車方向盤、跑車化座椅、雙前座電動調整與加熱功能，而GLC 400 4Matic electric則進一步升級雙前座通風功能。另還有包含12.3吋數位儀表、MBUX多媒體系統、MBUX擴增實境導航、智慧聲控系統、抬頭顯示器、智慧型手機整合套件、雙前座手機無線充電裝置、Burmester 3D環場音響以及Energizing智慧空氣淨化系統等皆列為標準配備。