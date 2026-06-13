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瑞典卡車大廠「搶攻緊急救援車市場」！純電動車減碳不減功能性

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典商用車製造商 Scania 近日推出其首款純電動 CrewCab 車型，型號為 CP31L 4x2，專門針對消防、機場與民防救援等任務場景開發。該車款以零尾氣排放為核心特色，企圖在維持高強度作業能力的同時，推動緊急救援車隊的低碳轉型。

根據 Scania 公布的技術規格，CP31L 4x2 搭載 356 kWh 的安裝電池容量，並採用 90% 的充電區間（state-of-charge window），以平衡日常續航與電池壽命。車體兩側保留自由的框架空間，便於上裝業者依據不同任務需求進行改裝，例如搭載消防設備、搶救工具或機場專用裝備。

Scania 商用車解決方案經理 Louise Johansson 表示，該公司對於推出純電 CrewCab 感到振奮，這款新車型體現了他們協助客戶車隊電動化的承諾，目標是同時兼顧永續發展、作業可靠性與長期獲利能力。她指出，市場對於低排放與零排放解決方案的需求正在成長，而新車型並未在安全、出勤妥善率或隊員舒適度上妥協。

報導指出，Scania 這款純電 CrewCab 是為挑戰性環境與任務關鍵型操作所開發。車內空間、進出便利性與整體可靠度皆針對救援團隊的實際需求進行最佳化。隨著各國對都市空品與減碳要求日益嚴格，預期該車型將有助於緊急救援單位在維持高效能的同時，達成淨零排放目標。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Scania斯堪尼亞CrewCab卡車電動貨車商用車消防車新車

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