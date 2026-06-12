國產休旅、進口重點多款新車都曝光！5月能源局名單公布

▲5月能源名單揭露！TOYOTA RAV4 PHEV、鴻華先進Cavira等新車即將上市。（圖／翻攝自各車廠、能源局、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

經濟部能源署公布最新5月最新油耗與能耗測試資料，多款即將在台上市的新車搶先曝光，其中有正在接單的TOYOTA RAV4 PHEV為本次進口車最大亮點，國產車部分則有即將上市的鴻華先進Foxtron Cavira，以及剛推出的中華J Space Cossi。

▲台灣RAV4首度導入PHEV動力，純電續航力達135公里。

正在以150萬接單的TOYOTA RAV4 PHEV，不僅是車系最強的RAV4，擁有超過300匹馬力，其省油水準也相當出色，搭載2.5升自然進氣四缸引擎，搭配前後雙電動馬達組成E-Four電子四驅系統，綜效輸出達329匹馬力，0～100km/h加速僅需5.7秒，電池則升級採用22.7kWh鋰電池組，並支援CCS1規格直流快充，可於約28分鐘完成10%至80%充電。

在NEDC測試標準下純電續航里程達135公里，能效值為131.6km/L，能源效率等級為1級。

▲Cavira即將在6月17日上市，於5月補齊送測後驅版車型。

國產重點新車非鴻華先進Foxtron Cavira莫屬，5月正式發表，以123.9萬起預售價接單，安排在6月17日正式上市，全車系標配82.74kWh磷酸鐵鋰電池，提供單馬達後驅與雙馬達四驅兩種版本，此次5月最新揭露後驅版車型能耗表現，兩款後驅版車型，WLTC續航里程分別達566公里與578公里，能效表現則為6.1km/kWh及6.2km/kWh，最大輸出馬力皆為249匹。

▲中華推出的J Space Cossi現身最新能源局名單，有5人、8人座車型。

除了電動車與PHEV新車外，中華汽車日前推出的J Space Cossi也同步完成送測，5人座車型平均油耗為13.6km/L與13.8km/L，8人座版本則為12.7km/L。