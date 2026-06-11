賓士「全新電動拖車頭」正式登場！專攻大容量運輸明年第2季量產

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz Trucks 日前正式發表 eActros 家族最新成員 —— eActros Lowliner。這款新型 4x2 曳引車以低耦合高度為核心設計，可搭配加大內部容積的 Mega 拖車，專注於講求空間效率的「容積運輸」場景，例如整齊堆疊的箱裝貨物。新車預計於 2026 年第三季在 EU30 及部分市場開放接單，並於 2027 年第二季在德國 Wörth am Rhein 工廠啟動量產。

eActros Lowliner 延續了自 2024 年底已量產的 eActros 600 技術平台，採用 Mercedes-Benz 自主開發的電驅動軸、磷酸鐵鋰（LFP）電池、800V 電氣系統及最新世代的多媒體駕駛艙。車型分為搭載兩組電池的 eActros 400 Lowliner 與三組電池的 eActros 600 Lowliner，安裝容量分別為 414 kWh 與 621 kWh。前者因車重較低，最高有效載重可達 24 公噸；後者則以續航表現見長，在總重 40 公噸下，不中途充電約可達 500 公里。

為降低車隊電動化轉換門檻，eActros Lowliner 的耦合高度與底盤離地間隙刻意比照傳統柴油 Lowliner 車款。此舉使 Mega 拖車能在法定總高度限制內，提供最大內部高度，滿足倉儲式貨物運輸需求。軸距設定為 4,000 mm，讓電動車型可無縫融入既有物流作業流程，無須調整改裝拖車或裝卸設施。

充電方面，新車標配左側 CCS2 充電插口，最高支援 400 kW 功率。兩組電池版本自 10% 充至 80% 約需 46 分鐘，三組電池版本約需 70 分鐘。車主亦可選配左側額外的 MCS 百萬瓦充電插口，為未來更高功率充電預做準備。動力系統提供 400 kW 持續輸出與 600 kW 峰值輸出，並具備五段動能回收模式與單踏板駕駛功能。Predictive Powertrain Control 系統結合導航與路標資訊，可預判地形與道路狀況，進一步最佳化能耗。

Mercedes-Benz Trucks 執行長 Achim Puchert 表示，Lowliner 是品牌擴展電池電動長途車款的下一步，專為高容積運輸設計，並基於已獲市場驗證的 eActros 600 技術。隨著 Lowliner 加入，eActros 第二代車型目前已提供約 40 種配置選擇，涵蓋不同載重、續航與使用場景，顯示 Mercedes-Benz Trucks 正加速推進重型商用車的零碳排轉型，特別是在以往較難電動化的容積運輸領域，提供具實用性的量產解決方案。