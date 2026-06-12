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Mazda全新動力曝光！油電CX-5要來了　大改款馬3、CX-30有望共享

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda註冊Skyactiv-Z HEV商標！已經幫油電化鋪梗了。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda正加速推進自主油電技術布局，在新一代CX-5於今年5月發表時，原廠便預告將推出自行開發的Hybrid油電系統，最新消息Mazda已在日本申請「Skyactiv-Z HEV」商標，意味著品牌新世代油電動力離量產更近一步，預計最快將於2027年正式問世，未來不僅CX-5率先搭載，新世代Mazda 3與CX-3也有望共享跟進。

▲Mazda

▲Mazda

▲Mazda CX-5目前僅有2.5升排氣量，油電的2.0升引擎將成為品牌主力。

Mazda目前正積極開發全新的Skyactiv-Z引擎，將作為下一世代油電系統核心，這具新引擎採四缸配置，主打從低轉速到高轉速區間皆能維持超稀薄燃燒狀態，藉此提升燃燒效率與熱效率表現，同時兼顧動力輸出，排氣量可能落在2.0升等級，再搭配電動馬達與電池系統後，可望繳出比現行動力更優異的油耗成績與駕馭表現。

全新Skyactiv-Z HEV油電系統將率先應用於下一代CX-5身上，作為品牌未來主力動力架構之一，而在CX-5之後，Mazda也將進一步擴大導入範圍，包含新世代Mazda 3以及CX-3等全球戰略車款都被點名有望搭載。

新世代Mazda 3預估將於2028年前後登場，預期延續品牌招牌的KODO魂動設計理念，同時透過更寬、更低的水箱護罩營造出更成熟且運動化的視覺感受。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

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