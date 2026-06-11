299萬起！台灣Volvo「全新7人座休旅」接單　旗艦EX90預計今年上市

▲Volvo今公布EX90接單開跑！旗艦7人座電動車要來了。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo備受矚目的旗艦純電休旅EX90準備登台，總代理國際富豪汽車今（11）日宣布展開接單作業，提供Single Motor、Twin Motor以及Twin Motor Performance等多種動力編成，預售價自299萬元起，最高來到389萬元，是品牌電動化戰略相當重要的新車！

▲EX90提供3排7人座格局，台灣另有6人座可選。

EX90採用品牌最新SPA2純電平台打造，車身尺碼比現行油車XC90更大，並維持3排7人座設定，還能選擇尊榮舒適的6人座車型。導入大量主動安全科技與軟體架構，被原廠定位為歷來最安全的Volvo車款。車頭延續北歐極簡設計風格，搭載新世代「雷神之鎚」LED頭燈組，搭配封閉式水箱護罩、隱藏式車門把手與流線化車身輪廓，風阻係數僅0.29Cd。

▲內裝科技感不俗，當然完整安全輔助科技也滴水不漏。

EX90導入大型直立式中控螢幕、Google車載系統以及OTA無線更新功能，並搭載新世代駕駛輔助系統，車上配置多組雷達、攝影機、超音波感測器等硬體，提供更完整的主動安全防護能力。

此次台灣導入車型共分為4種規格，其中入門EX90 Plus Single Motor採單馬達後驅配置，預售價299萬元；中階EX90 Ultra Twin Motor採雙馬達四驅設定，預售價359萬元；頂規EX90 Ultra Twin Motor Performance則提供7人座與6人座兩種選擇，預售價分別為383萬元及389萬元。