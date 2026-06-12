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鴻華先進全新Cavira試駕！不靠百萬有找搶單 空間、配備更給力

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）▲鴻華先進Cavira作為品牌第2款電動車！在台展開完整的產品布局。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

從納智捷n7打開台灣國產電動車市場開始，鴻華先進便證明鴻海打造國產電動車能力，繼首款Bria到如今登場的Cavira，則更像是品牌邁向下一階段的重要作品，雖然Cavira已經沒了過去n7百萬有找的話題，但以全車系大續航電池，加上更豐富的配備，以及更具新鮮感的外型，是1款能與進口電動車一戰的國產電車休旅。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira相比過去n7雖然沒了百萬有找！但全車系都採用長續航電池，也更貼近消費者在意的續航能力。

如果說Bria主打百萬內純電市場，擔任品牌入門級距守門人，那預售價123.9萬元起的Cavira，顯然是衝著主流家庭與長途使用需求而來，Cavira取消過去n7入門99.9萬車型，但以更全面配置大容量電池與長續航設定，並透過更成熟的設計語言、更完整的科技配備以及更精緻的座艙質感來爭取市場存在感。

Cavira預售價肯定有不少人拿進口的TOYOTA bZ4X（128萬）相比，但Cavira走出不同的市場定位，Cavira擁有國產車售後服務優勢，更大的車室空間、更長的軸距與更豐富配備，也讓這場純電休旅大戰出現新的變數與話題。本次試駕的車款為138.9萬的雙馬達四驅版。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira、n7前身都是來自鴻海Model C，但三者外型展現不同的個性。

第一眼看到Cavira，很難把它直接與n7聯想在一起，雖然同樣出自鴻海電動車平台，但設計團隊賦予它截然不同的個性。原廠強調承襲義式美學精神，以流線化車身結合SUV姿態，呈現兼具科技感與優雅感的視覺印象，未來Cavira將以Model C進軍北美市場，其外型相信也適合不少北美消費者胃口。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira設計不僅動感，其細節都有空氣力學考量。

外型最具代表性的便是車頭S-Duct導流設計，透過隱藏式空氣通道將氣流快速帶往車頂與車尾，在保有SUV高車頭氣勢下進一步降低風阻。除此之外，主動式進氣格柵、前保桿兩側Air Curtain導流氣簾、空力輪圈以及車尾風刃尾翼等配置也都是優化續航特別講究的設計。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲試駕車型配置19吋鋁圈，頗有增加氣勢，畫龍點睛功效。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲前艙引擎蓋保有692L置物空間，要放充電線、V2L接頭等雜物都不是問題。

相較n7，Cavira更偏向成熟穩重，側面輪廓搭配近3米軸距帶來修長車身比例，看起來甚至有幾分豪華休旅的氣勢，若是高階Pioneer車型，還額外提供雙色車身、20吋鋁圈與全景玻璃天窗等配備，視覺質感進一步向上提升。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira保留直列螢幕特色，但介面邏輯經過升級優化，操作起來更順手、直覺。

車內比起過去來得更有科技感、配備也更豐富，Cavira在數位化與實用性之間找到不錯平衡，駕駛前方配置12.3吋全數位儀表，中控則搭載15.6吋大型觸控螢幕，儀表能整合導航等其他資訊，降低駕駛視線移動頻率，把視線專注在前方上。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）
▲配備來說相當豐富，且透過多組材質穿插，營造頗有氛圍的質感。

在質感呈現上，Cavira明顯比過去更講究，透過大面積軟質包覆、木紋飾板、隱藏式電控出風口以及環艙式氣氛燈共同構成相當具有精品感的座艙氛圍，尤其64色氣氛燈不只是裝飾用途，還會隨駕駛模式、安全系統與車輛狀態進行互動變化，肯定是不少年輕族群的菜。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲中央鞍座採懸浮設計，帶來不少便利的置物空間。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira同樣具有OTA遠端更新，手機APP也能互動操作。

在舒適配備方面，前排電動調整通風座椅、智慧空調、電控式出風口、香氛系統、雙手機無線充電座幾乎全數標配，尤其還有香氛系統提供三種香味選擇，在同級國產車市場中相當少見。

OTA雲端更新、UWB智慧感應解鎖、NFC卡片鑰匙、RPA遙控停車、Level 2+駕駛輔助系統以及1900W V2L供電功能幾乎一次到位，尤其具有OTA遠端更新，能隨時保有開新車的新鮮感。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲與過去納智捷的盲點影像顯示在中控螢幕不同，Cavira設計把盲點影像輔助整合至儀表，同步在方向燈左右切換，讓駕駛視線集中在前方。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲導航系統改成TomTom，不僅討喜實用，圖資更是一目了然。

車載系統跟過去大不同，捨棄過去n7採用的導航王圖資，改搭載國際TomTom車載導航系統，實際操作可發現，TomTom擁有相當細膩的3D地圖介面，無論地圖縮放、畫面渲染或路徑切換反應都相當流暢，整體使用體驗更貼近進口電車水準。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira隔音工程作了不少優化，帶來更滿意的行路質感。

原廠針對隔音工程下了不少功夫，包括前擋、四門雙層隔音玻璃以及全景隔音天窗，再搭配米其林Primacy 5 Energy輪胎，高速巡航時車內安靜程度甚至有幾分豪華品牌電動車的感覺，即使行駛快速道路，風切聲與胎噪都被有效隔絕，長途移動舒適度相當出色。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲後座空間仍是Cavira強項，少了7人座車型，但5人座空間絕對夠大，行李廂後座傾倒後可達1,603公升。

2,920mm超長軸距帶來最擅長的大空間優勢，這點遠勝TOYOTA bZ4X，純電平台帶來平坦化地板，搭配超過同級水準的軸距優勢，即便是成人乘客也能獲得相當充裕的腿部空間，加上625公升後行李廂與67公升前行李廂設計，不論家庭出遊或露營需求都能輕鬆勝任。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲此次新車車內後廂新增V2L外部供電，在車宿露營更方便，連同車外的V2L裝置，兩者功率可達到1,9000瓦。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira雙馬達輕快好開，深踩電門雙馬達展現更強烈的熱血氛圍。

Cavira全車系統一搭載82.7kWh容量的LFP磷酸鐵鋰電池組，並採用Bosch供應的永磁同步馬達，入門Emerge長里程版採後驅單馬達設定，最大輸出來到249匹馬力、35.7公斤米扭力，相較於過去n7的230匹馬力與34.7公斤米扭力皆有所提升，0～100km/h加速成績為6.9秒。

若是升級至頂規雙馬達四驅性能版，468匹馬力與3.8秒破百實力則完全是另一個世界，當深踩電門瞬間，強烈推力幾乎沒有任何遲滯地湧現，即使已經習慣電動車加速特性，仍有幾分刺激的熱血加速，尤其在快速道路進行再加速時，車速攀升速度遠比數據看起來更加直接。

實際踩下電門後，依舊展現純電動力特有的即時反應，無論市區起步、高速再加速或山路超車，動力輸出都顯得相當從容，對於家庭買家而言，Cavira相當友善，既保有電動車應有的輕快感，又不至於讓乘客因突如其來的加速而感到不適。

充電效率不差，原廠表示其DC直流快充最高支援175kW充電功率，在理想條件下可於約30分鐘內完成10%至80%的電量補充，大幅降低長途行駛的補電等待時間，進一步強化其作為長續航純電休旅的實用價值。

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲底盤沉穩相當受控，保有駕駛樂趣同時，也能兼顧家庭客群重視的舒適度。

受惠於電池配置於車底所帶來的低重心優勢，加上超過2噸車重所形成的穩定感，Cavira在高速巡航時擁有相當沉穩的車身表現，面對快速道路長彎或連續彎道時，車身側傾控制比預期更加出色，並不會因為龐大的車格而顯得笨重。

Cavira並非單純追求舒適性的家庭休旅，而是在舒適與操控之間找到不錯平衡，懸吊面對坑洞與路面接縫時能有效吸收震動，不會將過多碎震傳入車室；但當進入連續彎道後，又能提供足夠支撐性，讓駕駛願意提高速度探索極限。

動能回充系統也帶來多變的駕駛樂趣，提供五段可調動能回收模式，駕駛可透過方向盤撥片依照路況與個人習慣自由調整，山路下坡時尤其實用。若切換至One Pedal單踏板模式，幾乎只需透過電門即可完成大部分加速與減速操作，市區走走停停時不僅降低駕駛疲勞，也有助於提升能源回收效率。

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