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福特新「跨界跑旅Mondeo Sport」預告上市！2.0升渦輪油電省油又會跑

▲大陸長安福特預告新Mondeo Sport即將上市。（圖／翻攝自福特）

▲大陸長安福特預告新Mondeo Sport即將上市。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特Mondeo Sport運動版即將迎來新年式更新，大陸長安福特近日宣布，新款Mondeo Sport將於6月13日正式上市，外觀與動力架構維持不變，重點放在配備調整與產品競爭力提升，持續主打兼具性能與節能表現的跨界跑旅定位。

▲大陸長安福特預告新Mondeo Sport即將上市。（圖／翻攝自福特）

▲大陸長安福特預告新Mondeo Sport即將上市。（圖／翻攝自福特）

▲Mondeo Sport跑旅以經典的Mondeo房車延伸打造而來。

Mondeo曾作為台灣、全球的經典中大型房車，無奈因海外策略調整而停產，目前第6代車型成為大陸長安福特主導開發，而Mondeo Sport運動版正是以6代Mondeo延伸打造的跑旅，首發時以Evos作為新車命名，後續為了與家族作更多連結話題，更名為Mondeo Sport。

從原廠釋出預告來看，新款Mondeo Sport延續現行車款設計語彙，包括大面積水箱護罩、銳利頭燈組、斜背式車尾輪廓以及懸浮式車頂設計，搭配分段式後擾流尾翼，營造濃厚運動氣息。

尺碼分別為4,920mm、1,920mm、1,600mm長寬高，軸距達2945mm，不僅擁有跑旅外型，同時也提供相當寬敞的車室空間。目前Mondeo Sport共提供2款車型，售價區間為20.98萬至22.98萬人民幣，折合新台幣約93～102萬。

▲大陸長安福特預告新Mondeo Sport即將上市。（圖／翻攝自福特）

▲內裝具有超搶眼的橫貫液晶螢幕。

內裝是Mondeo Sport一大賣點，中控台配置長達1.1公尺的橫貫式數位螢幕設計，結合數位儀表與多媒體觸控系統，展現強烈科技感。此外中央鞍座也配置手機無線充電板，搭配旋鈕式排檔與三輻式多功能方向盤，營造現代化座艙氛圍。

動力搭載2.0升EcoBoost油電系統，由2.0升渦輪增壓引擎與電動馬達組成，搭配E-CVT變速箱，綜效輸出高達308匹馬力。原廠同時宣稱平均油耗可達21.73km/L，兼顧性能與節能表現。

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