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Hyundai新Tucson L大陸開賣「新台幣只要75萬」！1.5升渦輪4款車型

▲大陸北京現代推出新Tucson L，配備升級、車型精簡。（圖／翻攝自Hyundai）

▲大陸北京現代推出新Tucson L，配備升級、車型精簡。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣日前才剛推出新年式的油電Tucson L，大陸市場的北京現代Tucson L（當地稱途勝L）同樣也有新車，大陸Tucson L全車系採1.5升渦輪，當地售價折合新台幣只要75萬！

▲大陸北京現代推出新Tucson L，配備升級、車型精簡。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣Tucson L採1.6升渦輪、油電雙動力，大陸則為1.5升渦輪。

台灣、大陸Tucson L動力配置不同，台灣Tucson L採1.6升渦輪、1.6升渦輪油電為主，汽油售價99萬起，油電售價111.9萬起；大陸市場Tucson L則為1.5升渦輪，新年式從過去6款車型變更為4款，開價16.98～18.68萬人民幣，折合新台幣75～83萬。

▲大陸北京現代推出新Tucson L，配備升級、車型精簡。（圖／翻攝自Hyundai）

▲大陸市場還有N Line運動款車型。

外觀與台灣大同小異，車頭特色同樣具備辨識度超高的水箱護罩，並將日行燈巧妙整合其中，點亮後擁有強烈視覺效果。車尾則保留招牌鷹爪式LED貫穿尾燈，進一步強化運動感，車身尺碼為4,670×1,865×1,690mm，軸距達2,755mm，提供18吋、19吋鋁圈選擇，另還有運動化N Line車型另搭載專屬鋁圈配置。

新車提供雙12.3吋曲面數位螢幕配置，部分車型採12.3吋中控螢幕搭配4吋數位儀表，支援無線手機連結以及智慧語音系統，中控台仍保留部分實體按鍵設計，兼顧操作便利性。選配N Line套件後，還可獲得專屬方向盤、跑車化座椅、金屬踏板以及運動化縫線等配備。

動力搭載1.5升渦輪增壓汽油引擎，搭配8速手自排變速箱，可輸出約200匹馬力，並提供前驅與四驅版本選擇，底盤採前麥花臣、後多連桿獨立懸吊設定，兼顧舒適性與操控表現。

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