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「福特全新跨界車現身」空間更勝TOYOTA RAV4！售價新台幣95萬內

▲福特全新最入門的電動跨界皮卡休旅現身！（圖／翻攝自instagram@theautopian）

▲福特全新最入門的電動跨界皮卡休旅現身！（圖／翻攝自instagram@theautopian）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是福特Ranger或者Maverick，而是未來上市後將成為福特旗下最便宜的電動跨界皮卡車，這款全新車已經上路測試被目擊，外界預估售價將低於3萬美金，折合新台幣約95萬，日前福特官方受訪更表示，這款新車將擁有不輸TOYOTA RAV4的車室空間！

▲福特全新最入門的電動跨界皮卡休旅現身！（圖／翻攝自instagram@theautopian）

▲該測試車尺碼比Ranger更實用，將是旗下最便宜的電動皮卡車。

從曝光照片來看，新車尺碼比Ford Ranger更小，強調更實用的都市取向，採用雙廂四門設定，整體造型偏向傳統皮卡風格，並未刻意強調電動車前衛設計，事實上，日前福特內部開發團隊曾透露，希望藉由未來新車吸引原本開燃油皮卡或油電皮卡的消費者，而非只想鎖定電動車族群。

這款新車將成為福特全新平台的首發作品，未來還能衍生多種不同車型，為了壓低成本，福特重新設計整個生產架構，導入模組化車身、整合式電池結構以及大量簡化零件數量的設計思維，希望讓製造成本與後續維修成本同步降低，售價有望帶來親民的3萬美金以下。

▲福特全新最入門的電動跨界皮卡休旅現身！（圖／翻攝自instagram@theautopian）

▲官方日前強調新車雖定位入門級距，但車內空間可是不容小覷。

新車將採用LFP磷酸鐵鋰電池，入門車型續航力預估落在483公里，官方日前接受媒體訪問更表示，藉由電動車平台優勢，這款新車空間甚至有望超越TOYOTA RAV4，展現優異的空間利用效率。

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關鍵字：FORDExplorerKUGASUV7人座四驅越野Ranger

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