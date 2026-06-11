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大發「2款麵包車改良版」日本開賣！安全系統提升新增多項功能

圖文／7Car 小七車觀點

Daihatsu 日前針對旗下輕型商用車「Hijet Cargo」與「Atrai」及其衍生之特種車與福祉車實施部分改良，並於日本全國同步上市。此兩款車型長期以來在從鄉村到都市的廣泛地區中，特別是在物流配送業等領域，扮演「工作夥伴」的角色，其中 Hijet Cargo 的累計生產量已達約 330 萬台。而 Atrai 則在保有商用車寬敞貨艙空間的同時，加入了接近乘用車的內外裝設計與配備，滿足多元用途需求。

Daihatsu 針對輕型商用車「Hijet Cargo」與「Atrai」實施部分改良，強化安全科技

本次改良重點在於安全系統的提升。Daihatsu 將自家「Smart Assist」主動安全系統加入多項新檢測功能，包括：對向車道橫越而來的自行車、路口右轉時對向直行車輛、以及轉彎時從前方穿越道路的行人，皆能進一步辨識並輔助煞車。此外，Atrai 車型導入了全新的「Active Multi Information Meter」，該儀表採簡約且高辨識度的圖形顯示，強化了內裝質感與設計吸引力。至於 Hijet Cargo 方面，在部分等級車型中將深受市場歡迎的「LED套件」列為標準配備。

在售價部分，原廠亦公布參考建議價格。以 Hijet Cargo 為例，2WD 車型自 1,155,000 日圓起（Special 等級，5速手排），4WD 車型則自 1,309,000 日圓起；Atrai 車系中，2WD 車型 X 等級為 1,738,000 日圓，RS 等級為 1,859,000 日圓，4WD 車型則分別為 1,892,000 日圓與 2,013,000 日圓。此外，包含雙座貨車型、分離雙座貨車型、Deck Van、以及福祉車「Sloper」系列等多元車身形式，也同步提供不同動力與傳動系統組合，價格涵蓋 1,188,000 日圓至 2,390,000 日圓不等（部分福祉車為消費稅免稅價格）。

Daihatsu 表示，今後將持續以貼近用戶日常生活為出發點，提供兼具高品質與合理價格的車款。此次部分改良不僅強化主動安全輔助能力，也進一步鞏固 Hijet Cargo 與 Atrai 在輕型商用車市場中的實用地位，滿足從商業運輸到私人休閒等多樣化使用情境。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Daihatsu大發HijetCargoAtrai麵包車廂型車商用車K-Car新車貨車

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