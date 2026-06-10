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英探險家開電動超跑「4天完成2700公里長征」！橫跨7國還征服難抵極

圖文／7Car 小七車觀點

Rimac Nevera 自誕生以來，便以其驚人的性能數據與頂級純電技術聞名，但品牌始終強調它並非僅限於賽道的限量玩具，而是一輛具備長途巡航能力的 Hyper GT。本週，一位英國車主、探險家暨科技企業家 Chris Brown —— 親自驗證了此一設計理念。他駕駛 Nevera 完成長達 2,700 公里的公路旅程，從英格蘭北約克郡的哈羅蓋特出發，穿越七個國家，最終抵達克羅埃西亞的達爾馬提亞海岸特羅吉爾，參與 Rimac 第二屆年度 Trailblazer Tour。

Chris Brown 對極限探險並不陌生。他目前正進行「八極點計劃」，目標成為史上首位抵達地球所有八個「難抵極」的人。所謂難抵極，是指大陸上離海洋最遠的座標點，或是海洋中最遠離陸地的位置。至今他已成功到達其中七個，包括北美、南美、非洲、澳洲、南極洲，以及太平洋的尼莫點與北極地區的海洋難抵極。在此次前往克羅埃西亞的途中，他更特別繞道比利時與盧森堡，分別駛至兩國國內的難抵極 —— 即離任何海岸或邊界最遠的地點。

Chris Brown 表示：「由於我一直在進行各種探險計劃，過去一直沒有足夠時間真正長時間駕駛 Nevera。所以當收到克羅埃西亞的活動邀請時，我立刻把握這個機會，想在方向盤後度過數千公里。這四天的旅程再次印證了我對 Nevera 的看法 —— 這是一項非凡的工程。它寬敞、寧靜、舒適，單次充電可行駛數百英里，具備長途旅行所需的一切特質，同時又能提供頂尖超跑的性能與駕駛樂趣。在我眾多探險經歷中，這趟旅程無疑是最難忘之一。」

這次四日行程橫跨七國。Chris 於 5 月 28 日黎明從哈羅蓋特出發，經由歐洲隧道穿越英吉利海峽，首夜在布魯塞爾附近停留。第二天他離開主要幹道，先後前往比利時與盧森堡的難抵極，隨後重返高速公路，夜宿巴伐利亞羅滕堡。第三天行程最具戲劇性：南下慕尼黑、進入奧地利，再穿越阿爾卑斯走廊駛入斯洛維尼亞，抵達布萊德湖畔過夜。最後一天他沿克羅埃西亞高速公路一路南下，經過札格瑞布，最終抵達特羅吉爾，準備參加 6 月 1 日展開的 Trailblazer Tour。

整趟旅程中，Chris 與 Nevera 主要依賴 IONITY 的泛歐高速充電網絡。Rimac 與 IONITY 原有合作關係，所有 Nevera 車主均享有 24 個歐洲國家八年無限次免費充電服務。Nevera 搭載 120kWh 鋰錳鎳電池組，WLTP 續航里程達 490 公里，並支援最高 500kW 充電功率，在相容基礎設施上僅需 19 分鐘即可完成 0% 至 80% 充電，充分展現其長途實用能力。Chris 抵達特羅吉爾並非旅程終點，而是下一階段的開始。他將與其他 Nevera 車主一同參與第二屆 Rimac Trailblazer Tour，這個年度聚會去年共集結九輛 Nevera，展開為期四日的克羅埃西亞地貌之旅，並於普拉羅馬圓形劇場落幕。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：RimacNevera電動超跑電動車跑車汽車新車

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