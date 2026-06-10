499萬起！台灣賓士「全新S-Class旗艦房車」售價公布　迎大幅度升級

▲台灣賓士公布全新S-Class售價，入門車型自499萬起。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（10）日公布全新S-Class車型編成與建議售價，總計將提供5種車型選項，最入門的S 350 d 4MATIC自499萬起，最奢華的Maybach S 580 4MATIC則要價1,214萬起，同時這次打出「歷來幅度最大升級」，為層峰買家帶來全新的豪華旗艦體驗，即日起開放預訂，預計今年第3季正式上市。

▲車內換上Nvidia晶片架構，帶來新世代MB.OS與MBUX Superscreen。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

Mercedes-Benz全新S-Class全車系建議售價

S 350 d 4MATIC：499萬起

S 450 4MATIC L：599萬起

S 450 4MATIC L Exclusive：675萬起

S 580 4MATIC L Exclusive：855萬起

Maybach S 580 4MATIC：1,214萬起

此次S-Class改款號稱全車有50%零組件為全新設計，車外有面積增加20%的發光水箱護罩，搭配採用Micro-LED科技的新世代多光束智慧型數位頭燈，使得高解析度照明範圍增加40%；車內透過Nvidia晶片，帶來新世代MB.OS與MBUX Superscreen，智慧駕駛輔助系統也有所提升，另外首見的前座加熱安全帶，也將搭載在S-Class身上。

▲Mercedes-Maybach車型提供極致奢華的乘坐體驗，並能透過客製化工藝打造專屬座駕。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

在最奢華的Mercedes-Maybach車型方面，同樣提供頭等艙後座空間、靜謐車室空間以及車外專屬雙色車漆，買家也一樣能透過Manufaktur客製化工藝，打造出專屬個人品味的獨特座駕。