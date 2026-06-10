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台灣「福斯Golf新年式」購車更便宜！最低106.8萬能入手

▲響應福斯Golf GTI 50週年！6月買Golf促銷很有感。（圖／翻攝自福斯）

▲響應福斯Golf GTI 50週年！6月買Golf促銷很有感。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

日前福斯Golf GTI 50週年剛上市立即秒殺，而同步上架的新年式Golf也響應GTI 50週年，台灣推出限時加碼促銷，不僅多車型享有最高7萬現金折價，且還能搭配10萬舊換新補助，最低106.8萬能入手！

▲響應福斯Golf GTI 50週年！6月買Golf促銷很有感。（圖／翻攝自福斯）

▲響應福斯Golf GTI 50週年！6月買Golf促銷很有感。（圖／翻攝自福斯）

▲Golf主力車型享7萬優惠，入門車型享2萬折價。

首先最入門的Golf 280 eTSI Life Premium車型，原價118.8萬，6月購車享2萬現金折價，搭配10萬舊換新來到106.8萬；銷售主力的Golf 280 eTSI Style、 Golf 280 eTSI R-Line車型，原售價131.8萬與141.8萬，分別享有7萬折價空間，且Golf 280 eTSI Style能再以零利率600,000元36期分期付款；附第五年延長保固。

280 eTSI車型搭載1.5升eTSI渦輪增壓汽油引擎與48V輕油電動力系統，不僅帶來輕快順暢的加速反應，更兼顧優異燃油效率。

▲響應福斯Golf GTI 50週年！6月買Golf促銷很有感。（圖／翻攝自福斯）

▲全車系配置最新世代座艙與安全輔助科技。

全車系同步導入Volkswagen最新世代數位科技座艙，配備繁體中文MIB4資訊娛樂系統、智慧語音助理、10.25吋Digital Cockpit Pro全邏輯數位化儀表，打造直覺便利的人車互動體驗。同時搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，全面提升行車安全與駕馭便利性。

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