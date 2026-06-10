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三菱「全新Eclipse日蝕」突襲發表！轉生超帥跑旅今年開賣

▲這可不是中型休旅Eclipse Cross，而是三菱推出全新的Eclipse Sportback跑旅。（圖／翻攝自三菱）

▲這可不是中型休旅Eclipse Cross，而是三菱推出全新的Eclipse Sportback跑旅。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

海外三菱於台灣時間6月10日突襲發表全新Eclipse Sportback純電跑旅，有別於過去的Eclipse Cross中型休旅，全新的Eclipse Sportback更有銜接致敬過去Eclipse日蝕雙門跑車，新車預計於今年下半年率先在北美市場上市，成為品牌電動化布局的重要新戰力。

▲這可不是中型休旅Eclipse Cross，而是三菱推出全新的Eclipse Sportback跑旅。（圖／翻攝自三菱）

▲這可不是中型休旅Eclipse Cross，而是三菱推出全新的Eclipse Sportback跑旅。（圖／翻攝自三菱）

▲Eclipse Sportback擁有比Eclipse Cross更斜背的跑格化象徵。

全新Eclipse Sportback雖然與新世代Nissan Leaf擁有相似車身輪廓，但三菱仍針對車頭與車尾進行大幅修改，車頭換上品牌招牌Dynamic Shield設計語彙，搭配全新保桿造型與專屬燈組，營造更濃厚的跑旅氣息；車尾則採用全新L型LED尾燈設計，並以大型Mitsubishi字樣取代Leaf的廠徽配置，提升辨識度。

事實上，Eclipse Sportback是以第三代Nissan Leaf為基礎打造的雙生車，因此預料將共享相同CMF-EV平台與純電動力系統，作為參考，新一代Leaf入門車型搭載75kWh電池組與214匹馬力電動馬達，因此未來Eclipse Sportback也有望採用相同配置。

Eclipse原本是Mitsubishi在1990年至2012年間推出的經典雙門跑車，後來車名曾被沿用在Eclipse Cross休旅車上，如今再度復活成為純電跑旅，也代表三菱未來將持續透過與Nissan聯盟合作，加速擴展電動車產品陣容。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車Eclipse Sportback

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