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「TOYOTA最帥新跑旅」日本出清即將改款！台灣進口導入再等等

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA顏值跑旅Crown Sport，即將在日本迎來新改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Crown皇冠系列在日本市場再度傳出新消息，當地經銷商已開始針對Crown 系列祭出促銷方案，很有可能是為了迎接今年秋季左右登場的小改款車型提前暖身，其中話題度最高的Crown Sport，也是台灣車迷今年期盼導入的車款，被點名有望同步迎來升級。

▲TOYOTA Crown Sport再進化！原廠推出Crown Package選配套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Crown車系日本最快秋季迎來產品更新，包含房車、跨界、跑旅、SUV等。

日本經銷端透露，Crown車系已經出現較積極的出清促銷，外界認為這是原廠準備進行產品更新的前兆，事實上，現行Crown家族自2022年問世至今已接近4年週期，以TOYOTA產品規劃來看，確實已來到小改款時間點，因此相關傳聞並非空穴來風。

此次更新重點將集中在數位科技與安全系統升級，包括導入與新世代TOYOTA車款相同的軟體架構、更新TSS駕駛輔助科技，以及強化車載系統功能等，至於外觀部分預料不會出現大幅變動，主要仍會透過配備與科技層面提升產品競爭力。

▲TOYOTA Crown Sport日本7月推新年式！車型陣容更豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣原廠積極拓展PHEV市場，未來Crown Sport不排除導入插電式油電。

在眾多Crown家族成員之中，Crown Sport無疑是最受市場關注的一員，其擁有低趴跑旅造型，加上類似法拉利Purosangue的車尾輪廓，自發表以來話題一直居高不下。和泰汽車早在2025台北車展便首度展出Crown Sport實車，當時即引發不少車迷討論；而今年初舉辦的媒體春酒活動中，原廠更透露列入今年導入規劃名單。

Crown Sport在日本提供HEV油電與PHEV插電式油電兩種動力選擇，其中PHEV車型擁有超過300匹綜效馬力與E-Four電子四驅系統，兼具性能與節能表現，若未來PHEV導入台灣，這也是繼150萬接單的RAV4 PHEV後，台灣再度迎來PHEV休旅新選擇。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Sport

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