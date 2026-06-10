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馬自達推全新車色「經典敞篷跑車率先採用」！光影變化質感再升級

圖文／7Car 小妻車觀點

Mazda 日前宣布開發出一款名為「Zinc Green Metallic」的全新車身塗裝，並將率先搭載於旗下經典敞篷車型 MX-5 之上。這款綠色調融合了堅韌與精緻兩種視覺特質，官方表示其設計靈感來自於鋅鉻酸鹽底漆 (zinc chromate primer) —— 一種常用於提升工業產品耐久性的底層塗料。Mazda 將這項源自工業機能的理性美學轉化為車身色澤，賦予車輛一種兼具剛毅與現代感的視覺語言。

靈感源自工業防鏽底漆　Mazda 推出全新車色「Zinc Green Metallic」

根據 Mazda 所提供的技術說明，Zinc Green Metallic 在低光源環境下會呈現近似固體漆面的扎實質感，營造出緊湊且具力量感的印象；而在強光照射下，則會釋放出細膩的金屬光澤，進一步突顯 MX-5 車身鈑件的立體雕塑線條。為了達成這種效果，原廠在配方中加入了帶有藍色調性的金屬顆粒，並經過粒徑與排列方式的優化，使整體色澤呈現出冷冽且精緻的現代氛圍。

靈感源自工業防鏽底漆　Mazda 推出全新車色「Zinc Green Metallic」

Mazda 指出，過去品牌總共推出約 80 種不同深淺的綠色車漆，並在多個世代的 MX-5 車型中獲得消費者支持。此次 Zinc Green Metallic 的加入，是第四代 MX-5 問世以來首次提供綠色選項，回應了市場對於綠色調的持續關注與需求。新色將依序導入 MX-5 軟頂車型與 MX-5 RF 硬頂敞篷版本，成為該車系的最新視覺亮點。

原廠強調，Zinc Green Metallic 會隨著時間與光線的變化展現多元面貌，無論是在自然景觀或都市環境中，都能和諧共存。這款車色不僅提升了車輛的存在感，也強化了車主與車輛之間的互動體驗，讓每一次駕車出行都能感受到視覺上的變化與樂趣。Mazda 並未透露其他車型導入此顏色的時間表，但業界預期未來將有更多旗下車款跟進採用。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mazda馬自達MX-5ZincGreenMetallic車色跑車雙門敞篷汽車新車

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