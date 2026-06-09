手排車不死！速霸陸釋「神秘3款新車」預告　有望推平價入門性能車

圖文／7Car 小七車觀點

Subaru 近日選在日本富士賽車場 (Fuji Speedway) 舉行耐久賽活動期間，釋出一張圖片來預告接下來將為推出 3 款搭載手排變速箱的新車計畫。

▲Subaru 近日選在日本富士賽車場 (Fuji Speedway) 舉行耐久賽活動期間，釋出一張圖片來預告接下來將為推出 3 款搭載手排變速箱的新車計畫。

首先亮相的是全新 WRX 衍生車型，從目前公布的資訊來看，新車將搭載代號 TY85 的 6 速手排變速箱，這具變速箱曾廣泛應用於歷代 WRX STI 車系，是否代表 WRX STI 有望回歸，仍待 Subaru 後續證實。從外觀輪廓判斷，這款新車似乎延續今年稍早發表的 Subaru WRX STI Sport# Prototype 設計理念，強化性能化設定與駕駛參與感，雖然最終是否掛上 STI 之名仍有待觀察，但其定位顯然將介於現行 WRX 與過往 WRX STI 之間。

▲首先亮相的是全新 WRX 衍生車型，從目前公布的資訊來看，新車將搭載代號 TY85 的 6 速手排變速箱，這具變速箱曾廣泛應用於歷代 WRX STI 車系，是否代表 WRX STI 有望回歸，仍待 Subaru 後續證實。

第二款新車則是 BRZ 家族的新成員，作為去年日本市場限量推出的 Subaru BRZ STI Sport Type RA 後繼車型，該車當時僅生產 300 輛，並採抽籤方式販售，展現其稀有性。值得注意的是，新世代 BRZ 衍生車型的開發方向並非追求更高馬力，而是聚焦於車身輕量化與純粹駕駛樂趣。換言之，外界期待的大幅動力升級或更大排氣量引擎可能不在產品規劃之中。Subaru 似乎希望透過降低重量與提升操控回饋，重新詮釋經典 FR 跑車的魅力。

▲第二款新車則是 BRZ 家族的新成員，作為圖中去年日本市場限量推出的 Subaru BRZ STI Sport Type RA 的後繼車型。

三款新車之中，最引人好奇的則是第三款尚未命名的掀背車，Subaru 將其定位為全新的平價基礎車款，並強調仍會搭載手排變速箱。為了壓低售價，開發團隊正重新檢視車輛用料配置，同時簡化部分標準配備，藉此降低生產成本。雖然目前尚不清楚量產版是否會與去年於 Japan Mobility Show 2025 亮相的 Subaru Performance-B STI Concept 共享技術架構，但其產品概念顯然有所不同。當時的 Performance-B STI Concept 被視為近似 WRX STI 掀背車的概念作品，而如今預告的新車則更偏向價格親民、市場規模更大的入門性能車定位。若能兼顧實惠價格與手排駕駛樂趣，未來有機會吸引年輕族群及首次接觸性能車的消費者。

▲第三款尚未命名的掀背車，Subaru 將其定位為全新的平價基礎車款，並強調仍會搭載手排變速箱，可能正是圖中 Performance-B STI Concept 的量產版本。為了壓低售價，開發團隊正重新檢視車輛用料配置，同時簡化部分標準配備，藉此降低生產成本。

Subaru 首席技術長 (CTO) 藤貫哲郎在活動中表示，該廠未來將持續朝折打造更容易享受駕駛樂趣的車輛方向發展。此次曝光的三款新車涵蓋性能房車、雙門跑車以及入門掀背車，顯示 Subaru希望透過不同產品定位，延續手排車型的市場生命力。Subaru 將於明年底前陸續推出本次預告的三款手排新車，相關規格與產品細節預計未來數月內陸續揭曉。