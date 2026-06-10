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「MG雙生7人座MPV」海外新年式開賣新台幣40萬有找！1.5升渦輪、油電都有

▲大陸上汽大通G50迎來新年式！維持親民的入手門檻。（圖／翻攝自上汽大通）

▲大陸上汽大通G50迎來新年式！維持親民的入手門檻。（圖／翻攝自上汽大通）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣MG G50 Plus有血緣濃厚的親戚關係，上汽大通G50在大陸迎來新年式上市，除了有台灣熟悉的1.5升渦輪、7人座配置外，大陸最多可容納8人座配置，且還有1.5升PHEV插電式油電可選，當地售價折合新台幣更不用40萬！

▲大陸上汽大通G50迎來新年式！維持親民的入手門檻。（圖／翻攝自上汽大通）

▲大陸上汽大通G50迎來新年式！維持親民的入手門檻。（圖／翻攝自上汽大通）

▲大陸上汽大通入門款採手排變速箱，售價約新台幣39萬。

上汽大通新年式G50共推出3款車型，在大陸售價8.98～13.98萬人民幣，折合約新台幣39～59萬之間，外型延續現行家族化設計語彙，車頭採用大面積橫向鍍鉻水箱護罩，搭配與格柵相連的頭燈組，營造更寬闊的視覺效果，而全車系也將LED頭燈列為標準配備。

車身尺碼與台灣MG G50 Plus相當，擁有4,825mm車長、1,825mm車寬、1,778mm車高，以及2,800mm軸距。

▲大陸上汽大通G50迎來新年式！維持親民的入手門檻。（圖／翻攝自上汽大通）

▲車內空間相當寬敞，並提供多種車型配置。

座艙空間向來是G50車系的一大賣點，提供5座、6座、7座及8座等多元座椅配置選擇，第二排採用平整化地板設計，並可選配近年相當流行的旋轉座椅配置，第三排座椅則具備快速收折機構，放倒後可進一步將行李廂容積擴充至2,000公升，大幅提升家庭與商務用途的實用性。

動力搭載1.5升渦輪增壓汽油引擎，具備181匹最大馬力與28.9公斤米扭力輸出，可搭配6速手排或7速濕式雙離合器自手排變速箱，平均油耗最低可達13.8km/L。

另外G50還有1.5升插電式油電系統，綜效輸出來到218匹馬力，WLTC平均油耗來到70.4km/L，CLTC綜合續航里程更上看1,415公里，成為目前車系最省油的動力選項。

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