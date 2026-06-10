TOYOTA新「7人座MPV即將登場」配備升級大螢幕！台灣新年式有望降價

▲大陸即將釋出新TOYOTA Sienna，配備比照RAV4升級大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近日於大陸準備推出新Sienna，外觀維持既有設計架構，但針對內裝質感、科技配備與車載系統進行重點升級，值得注意的是，台灣也即將推出新年式，目前已積極促銷現行款Sienna，未來台灣Sienna有望呼應零關稅政策，享有一波甜甜降價。

▲大陸外觀新增車色，動力與台灣相同採用2.5升油電。

大陸新Sienna外觀不變，主要新增消光車色選擇，車頭造型、大面積水箱護罩與車身輪廓皆維持現行樣貌，作為TOYOTA旗下主力家庭 MPV，Sienna尺碼維持 5,165mm車長、1,995mm車寬、1,765mm車高以及3,060mm軸距設定，大陸當地售價人民幣29.98萬起，折合新台幣約133萬。

▲車內材質優化，並導入類似當地RAV4專屬的車載大螢幕，減少實體按鍵，操作大多集中在中控螢幕。

此次改款重點集中在車艙內部，中控台重新優化布局，過去大量木紋飾板有所縮減，改以更多軟質包覆材質提升質感表現，整體視覺更加簡潔現代。中控螢幕尺寸進一步放大，並採用窄邊框設計，同時重新規劃車機介面，實體按鍵數量同步減少，中央鞍座則新增無線充電板配置，進一步強化科技便利性。

台灣市場方面，Sienna提供238萬元旗艦版與295萬元鉑金版兩種車型選擇，近期經銷端正積極全面促銷，目前在庫車款所剩不多，而即將以新年式銜接上陣的新Sienna正在籌備中，未來有望響應美製車零關稅政策來降價。