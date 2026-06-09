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三陽「女生時尚機車CLBCU電驅版」登場！雙火星塞＋電推好料全上身

▲三陽「女生時尚機車CLBCU電驅版」登場！雙火星塞＋電推好料全上身（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽才在5月底發表全新迪爵電驅版，今（9）日又以新聞稿方式發表全新CLBCU電驅版，透過換上與全新迪爵相同的動力單元，讓CLBCU也擁有了EnMIS 2.0雙火星塞科技，以及俗稱「電推」的Z.R.S.G. 3.0競能電驅系統，帶來更飽滿的動力表現，同時油耗表現也更優異。

▲三陽「女生時尚機車CLBCU電驅版」登場！雙火星塞＋電推好料全上身（圖／翻攝自SYM）

過去CLBCU就憑藉許多優點，獲得不少女性騎士的青睞，包括小巧車身、低座高、省力中柱、可旋轉後照鏡、縮短距離的煞車拉桿、22.5公升車廂以及264mm腳踏空間等等，而其羽量級空車重又再次降低至93公斤，即使是身材嬌小的女騎也能輕鬆操控。

此次CLBCU電驅版的最大亮點，即是換上與全新迪爵相同的動力單元，在EnMIS 2.0雙火星塞科技、Z.R.S.G. 3.0競能電驅與怠速熄火功能的共同加持之下，使得油耗表現來到62.7km/L，不僅是同級車中最省油，加滿1桶油可以騎上1個月，而全新配備的側腳架熄火功能，則能避免臨停時誤轉油門的風險。

▲三陽「女生時尚機車CLBCU電驅版」登場！雙火星塞＋電推好料全上身（圖／翻攝自SYM）

三陽並未給出CLBCU電驅版的建議售價，不過為了慶祝正式上市，祭出不少首購優惠方案，即日起至2026／6／30前購買CLBCU電驅版，可享電驅首購優惠8,000元（直扣）、加碼贈送加油金2,000元（加油卡）、以及享24期0利率（現金分期購車同價）。

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