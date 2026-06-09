飛雅特「最新全球戰略車」官方照曝光！鎖定休旅級距電動＆汽油都有

圖文／7Car 小七車觀點

Fiat 正式釋出兩款全新全球戰略車型 —— Grizzly 與 Grizzly Fastback 的首張官方圖片，宣示品牌進一步擴充 C 級距市場產品陣容。這兩款車型基於同一全球平台開發，目標鎖定歐洲、中東與拉丁美洲等主要市場，預計於 2026 年下半年陸續導入各地。Fiat 表示，這是繼 Grande Panda 之後，品牌重返家庭移動市場的重要一步。

Grizzly 被定位為一款多功能、寬敞且親民的 SUV，車身設計較為方正緊湊，旨在最大化車室高度與乘坐空間，適合日常城市通勤與長途旅行。而 Grizzly Fastback 則採用更流線的斜背輪廓，呈現較為動感與精緻的風格，並強調縱向行李廂容量，以滿足長途旅行與生活型態導向的使用需求。兩款車各具鮮明個性，卻共享相同的品牌設計語言與平易近人的產品哲學。

在動力配置方面，Fiat 將提供從傳統汽油引擎到純電動車 (BEV) 的完整選擇，滿足不同市場的環保法規與消費者偏好。兩款車型皆配備辨識度極高的 LED 頭燈組，並強調在 4.5 米以內的緊湊車身長度中，實現優異的車室空間與同級最佳的行李廂容量，展現其務實與不妥協的產品訴求。

Fiat 執行長 Olivier Francois 表示，Grizzly 與 Grizzly Fastback 是針對不同需求與生活方式所設計的兩款車型，但它們共同體現了「聰明、可及」的品牌理念，並深植於 Fiat 的設計 DNA 之中。他指出，這兩款新車將使 Fiat 以完整且一致的產品線，重新站穩家庭移動市場的核心位置。

為因應全球市場需求，Grizzly 與 Grizzly Fastback 的生產將分散於多個地區進行，以提升競爭力、生產彈性與區域市場的服務效率。歐洲、中東與非洲市場將於 2026 年下半年率先迎來 Grizzly 家族車款。Fiat 並未在本次釋出中提供詳細技術規格與售價資訊，後續消息將待品牌進一步公布。