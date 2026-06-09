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「HONDA HR-V大改款」化身超帥跑旅！新油電省油更會跑、空間更大更好用

▲日本HR-V即將大改款！最快明年見。（預想圖／翻攝自《response》）

▲日本HR-V即將大改款！最快明年見。（預想圖／翻攝自《response》）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA日前公布重點新車藍圖規劃，未來將聚焦在油電動力，日本甚至也將迎來Avancier 7人座休旅回歸，而主力的HR-V休旅則預計2027～2028年發表日規大改款，除了外型跑格化，下一代HR-V將導入來自Prelude油電跑車的最新技術，朝向更具運動感的SUV定位發展。

日本現行款第二代HR-V自2021年上市以來已進入產品週期後段，原廠已開始著手下一代車型開發，第三代HR-V將以低重心車身搭配斜背跑旅設計，並透過車身尺碼將進一步放大，車長預計增加約15mm、軸距則有望拉長30mm，藉此換取更寬敞的後座與行李廂空間。

從預想圖來看，新世代HR-V將換上更銳利的頭燈造型，搭配直立式LED日行燈與大尺寸梯形水箱護罩，整體視覺比現行車款更具侵略感，側面則維持簡潔俐落線條。

▲日本HR-V即將大改款！最快明年見。（預想圖／翻攝自《response》）

▲日規大改款HR-V不僅有新平台，另還有全新世代的油電技術加持。此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

下一代HR-V採新開發1.5升自然進氣引擎搭配最新雙馬達e:HEV油電系統，提供前驅與四驅選擇，預估油耗表現可從現行車型26km/L進一步提升至27～28km/L水準。

更值得關注的是，新一代HR-V有望搭載與Prelude相同的「S+ Shift」換檔技術，該系統能模擬傳統多檔變速箱換檔節奏，在保有e:HEV平順特性的同時，帶來更直接、更具駕駛樂趣的加速感受，讓HR-V從原本的都會休旅進一步向運動化SUV靠攏。

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關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界入門

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