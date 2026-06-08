【廣編】Ford Territory上市半年累積6500車主　攜手鳳小岳詮釋探索精神

▲Ford攜手品牌好友鳳小岳展開合作。

【廣編特輯】

圖、文／Ford提供

福特六和宣布，旗下中型休旅車The All-New Ford Territory上市半年來，累積已獲超過6,500位車主選購，成為品牌近年在休旅市場的重要產品之一。此次Ford也攜手品牌好友鳳小岳展開合作，以「GO BOLD GO FORD」品牌精神為主軸，傳達勇於探索、突破框架的生活態度。

Ford表示，面對市場需求持續變化，品牌希望透過產品與消費者建立更多元的連結，而鳳小岳從演員、歌手到父親等不同人生角色的轉換歷程，也與Territory所訴求的多元生活價值相呼應。

鳳小岳表示，自己從不預設人生終點，而是在不同階段持續探索新的可能性。他認為，無論工作或家庭生活，都需要勇敢跨出第一步，而這樣的理念與Ford Territory所強調的精神相當契合。

產品方面，Ford Territory搭載1.5升Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，可輸出245匹綜效馬力與55.6公斤米扭力，平均油耗達20km/L，兼顧動力與節能表現。此外，全車系配備Ford Co-Pilot360 Drive+智駕輔助科技，提升日常行車安全性。

在空間機能方面，Ford Territory擁有2,726mm軸距，同級距唯一後座平整化地板設計，並規劃22處置物空間。後廂則具備1,150mm開口寬度，搭配6/4分離後座及足踢感應式電動尾門，可因應家庭出遊或戶外活動需求。

外觀採用LED貫穿式識別燈搭配俐落車身線條，車內則配置雙12.3吋數位螢幕、雙色內裝及通風電動座椅，強化科技感與舒適性。

福特六和表示，Territory不僅是家庭休旅車，更希望成為陪伴車主探索生活與實現夢想的重要夥伴，未來也將持續透過產品與品牌精神，深化與台灣消費者的連結。