新一代Nissan Kicks油電「日本接單新台幣65萬」！台灣等進口導入回歸

▲新一代Nissan Kicks e-Power廠照曝光！同時經銷端也展開接單。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣市場期待新一代 Nissan Kicks e-Power終於關鍵消息，原廠最新官方廠照也提前曝光，不僅換上全新設計語彙，更首度搭載第三代e-Power油電系統，滿油狀態下續航里程最高可達1,200公里，由於台灣市場正密切關注日本發表動向，待日本上市後，未來台灣將以進口方式導入國內販售。

▲日規Nissan Kicks e-Power外型與北美版的大同小異，最大差異是日本擁有更香的e-Power油電。

裕隆日產日前已公布新一代Nissan Kicks e-Power規劃，未來將以進口方式導入，而日本則預計6月17日正式發表，已率先展開預售，當地售價介於325.93萬至424.82萬日圓，約折合新台幣65萬至84萬元區間。

Kicks e-Power搭配新開發的1.4升自然進氣引擎作為發電用途，相較前代車型可提升約15％燃油效率，官方更宣稱在滿油狀態下可擁有約1,200公里續航表現。此外，日本市場也將同步提供搭載 e-4ORCE 電子四驅系統的車型選擇。

▲安全配備完善，高規車型擁有雙12.3吋螢幕。

座艙同樣迎來大幅進化，全面跟進當前主流的雙螢幕布局，入門版本採用12.3吋數位儀表搭配7吋中央觸控螢幕，高階車型則升級雙12.3吋螢幕配置，科技感更勝以往。車載系統導入最新NissanConnect平台，支援無線Apple CarPlay 與 Android Auto功能，前座頭枕整合BOSE音響揚聲器，以及全景式天窗等配備也沒少。